46 tote Migranten wurden vor der tunesischen Küste geborgen. (Symbolbild) Foto: AP / Felipe Dana

Tunis – Beim Untergang eines Flüchtlingsboots vor der Küste Tunesiens sind mindestens 46 Menschen ums Leben gekommen. Unter den Opfern seien mindestens 23 Frauen und zwei Kinder, sagte ein Behördenvertreter. Die Küstenwache suche nach weiteren Vermissten.

Überfahrten von tunesischer Küste steigen stark

An Bord des Bootes sollen sich nach Angaben anderer Migranten insgesamt 53 Menschen befunden haben. Es war demnach in der Nacht zum vergangenen Freitag von der tunesischen Küste aus in Richtung Italien aufgebrochen.

Laut den ersten gerichtsmedizinischen Untersuchungen stammte die Mehrzahl der Toten aus Subsahara-Afrika, wie der Gerichtssprecher mitteilte. Auch der Kapitän des Bootes, ein 48-jähriger Tunesier, sei unter den Toten.

Seit einigen Monaten versuchen immer mehr Migranten, von Tunesien aus über das Mittelmeer nach Europa zu gelangen. Nach Angaben des UN-Flüchtlingshilfswerks UNHCR stieg die Zahl der Überfahrten von Jänner bis April um mehr als 150 Prozent. (APA, 11.6.2020)