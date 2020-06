FC Sevilla verteidigte damit Rang drei in La Liga

Ein Sevilla-Derby vor leeren Rängen. Foto: REUTERS/Marcelo Del Pozo

Sevilla – Der FC Sevilla hat bei der Rückkehr des spanischen Profi-Fußballs das Derby gegen Real Betis Sevilla 2:0 (0:0) gewonnen. Im ersten Spiel nach 93 Tagen Corona-Pause trafen Lucas Ocampos (56., Foulelfmeter) und Fernando Reges (62.) für die Gastgeber. Vor dem umstrittenen Strafstoß hatte sich Verteidiger Marc Bartra bei Luuk de Jong leicht aufgestützt.

Der FC Sevilla verteidigte mit dem Sieg im Geisterspiel ohne Zuschauer Rang drei der Primera Division.

Dreimonatige Pause

Corona hatte die höchste spanische Spielklasse zu einer gut dreimonatigen Pause gezwungen. Das letzte Spiel vor dem Stillstand hatten am 10. März SD Eibar und Real Sociedad (1:2) bestritten. Wegen des Virus war das bereits ein Geisterspiel gewesen. Vor Zuschauern auf den Tribünen war der Ball zuletzt in Sevilla am 8. März gerollt. Damals bezwang Betis Real Madrid sensationell mit 2:1.

Madrid liegt zwei Punkte hinter Spitzenreiter FC Barcelona auf Rang zwei der Tabelle und spielt am Sonntag zu Hause gegen SD Eibar aus dem Baskenland. Schon am Samstag könnte der FC Barcelona im Meisterrennen vorlegen. Die Katalanen müssen bei RCD Mallorca antreten. (APA/dpa, 12.6.2020)