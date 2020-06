Steht bereits zum Download bereit – Xiaomi und Oppo kündigen ebenfalls baldige Teilnahme am Betaprogramm an

Das OnePlus 8 Pro ist bei der Android 11 Beta mit dabei. Foto: Proschofsky / STANDARD

Mit der ersten Beta hat Google erst am Mittwoch einen Vorgeschmack auf die nächste Generation seines Betriebssystem vorgestellt. Die Verfügbarkeit blieb dabei aber zunächst reichlich beschränkt: Lediglich die Geräte der eigenen Pixel-Reihe belieferte Google parallel zur Ankündigung mit Downloads. Gleichzeitig kündigte das Unternehmen aber an, dass andere Hersteller in den kommenden Wochen nachziehen wollen. Und dabei geht es nun schneller als erwartet.

Erster

Oneplus liefert als erster Dritthersteller eine Android-11-Testversion für sein eigenes Smartphone. Konkret macht man hier den Anfang mit den aktuellen Spitzengeräten OnePlus 8 und OnePlus 8 Pro. Interessierte Nutzer können sich Testversion von der Seite des Herstellers herunterladen. Die Links dafür sowie eine Anleitung zur Installation gibt es im offiziellen Forenposting zur Ankündigung.

OnePlus betont dabei allerdings, dass man in Hinblick auf die Stabilität noch nicht ganz so weit ist wie Google bei seinen Geräten. Das heißt, dass die Testversion offiziell noch als Developer Preview geführt wird, und auch nicht fit für den täglichen Einsatz ist. So klappt damit derzeit etwa weder der Google Assistant noch Face Unlock. Auch Videotelefonie funktioniert nicht, und es gibt visuelle Fehler und Stabilitätsprobleme mit System und Apps. Außerdem gehen bei der Installation sämtliche Nutzerdaten verloren, das System muss also neu eingerichtet werden.

Konkurrenz

Andere Hersteller wollen offenbar ebenfalls bald mit ihren Testversionen nachziehen. So kündigt Xiaomi an, dass die Beta "bald" für das Mi 10 und Mi 10 Pro erhältlich sein werden. Ebenfalls in naher Zukunft soll es die Testversion für das Poco F2 Pro geben. Bei Oppo verspricht man wiederum die baldige Veröffentlichung der Beta für Find X2 und Find X2 Pro. Andere Hersteller wie Nokia, Huawei oder auch Sony werden wohl bald folgen, haben sie doch schon in den Vorjahren immer am Betaprogramm teilenommen. (apo, 12.06.2020)