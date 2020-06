Winzig, aber als stilisierter Vogel erkennbar: das Fundstück aus Lingjing. Foto: AFP PHOTO / CNRS / University of Bergen / Dr. Francesco D'Errico / L.Doyon

Peking – Ein kleiner Vogel aus gebranntem Knochenmaterial ist die mit Abstand älteste Tierfigur, die jemals in Ostasien gefunden wurde. Entdeckt in der Fundstätte Lingjing in der ostchinesischen Provinz Henan, ist er mehr als 8.500 Jahre älter als die bisher bekannten Funde. Das Alter der archäologischen Schicht, aus der er stammt, wird auf etwa 13.800 bis 13.000 Jahre geschätzt.

Das ist immer noch vergleichsweise jung. Aus Europa sind wesentlich ältere Funde bekannt – zu den Hinterlassenschaften der eiszeitlichen Jäger und Sammler Europas zählt etwa der 31 Zentimeter große Löwenmensch vom Hohlenstein-Stadel, der vor 41.000 bis 35.000 Jahren aus Mammut-Elfenbein geschnitzt und in Deutschland gefunden wurde.

Der Piepmatz aus sämtlichen Perspektiven. Dass er anders als Funde aus dem eiszeitlichen Europa einen kleinen Sockel hat, werten die Forscher als Anzeichen für eine eigenständige ostasiatische Tradition des Figurenschnitzens. Foto: AFP PHOTO / CNRS / University of Bergen / Dr. Francesco D'Errico / L.Doyon

In Ostasien dürfte sich solches Kunsthandwerk unabhängig von den altsteinzeitlichen Kulturen in Europa und Sibirien entwickelt haben, berichten die Entdecker des Vogels im Fachjournal "Plos One". Dem internationalen Team um Li Zhanyang von der Universität Shandong, das die Figur untersuchte, gehörten Forscher aus China, Israel, Norwegen und Frankreich an.

Ans Licht gekommen ist das Objekt übrigens auf Umwegen: Li Zhanyang ist seit 15 Jahren mit Ausgrabungen an der Fundstätte beschäftigt und hat archäologische Schichten freigelegt, die vor etwa 120.000 Jahren begannen und bis zur Bronzezeit reichen. Mittendrin fehlte aber ein großes Stück, das bei einer Brunnengrabung in den 1950er Jahren abgetragen wurde. Das Aushubmaterial von damals war aber immer noch in der Nähe aufgehäuft – und darin fanden die Forscher unter einer Reihe von Tonscherben und anderer kleiner Artefakte auch die Vogelfigur. (red, 12. 6. 2020)