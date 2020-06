Kanzler Kurz hatte bereits am Sonntag eine temporäre generelle Mehrwertsteuersenkung etwa für die Gastronomie ventiliert

Wien – Die Bundesregierung geht nächste Woche (15. bis 19. Juni) in Arbeitsklausur und will dort – teils schon mehrfach angekündigte – Maßnahmenpakete finalisieren. In einem ersten Paket geht es um Rettungsmaßnahmen für besonders betroffene Bereiche – Gastronomie, Tourismus, Reisebranche, Kulturschaffende und Veranstalter.

Bundeskanzler Sebastian Kurz (ÖVP) hatte am Sonntag eine temporäre generelle Mehrwertsteuersenkung etwa für die Gastronomie ventiliert. Dafür hatte sich auch Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger (ÖVP) ausgesprochen. Am Freitagvormittag hat Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) dann bei einer Pressekonferenz die bis zum Jahresende befristete Steuersenkung bestätigt. Die Regierung will demnach die Mehrwertsteuer für die Bereiche Gastronomie, Kultur und Medien vorübergehend auf fünf Prozent senken.

Aus den Reihen der Opposition kam umgehend Kritik: Die von der Regierung nun angekündigte Mehrwertsteuersenkung für einzelne Branchen ist aus Sicht der SPÖ "nicht der notwendige Wurf". Parteichefin Pamela Rendi-Wagner forderte stattdessen Entschädigungszahlungen für die von Betretungsverboten ab März betroffenen Unternehmen. (red, 12.6.2020)