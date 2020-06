Bewusst gesund, Bürgeranwalt, Nichts zu verzollen, Catch Me If You Can, Shaun of the Dead, Denk mit Kultur,

Der 16-jährige Jay Cavendish (Kodi Smit-McPhee) ist fest entschlossen, sein Mädchen wiederzufinden. Dafür braucht er allerdings einen Beschützer: Silas Selleck (Michael Fassbender, li.) macht es gegen Bezahlung: "Slow West", 23.50, 3sat. ZDF und Robbie Ryan

17.35 MAGAZIN

Bewusst gesund Dieses Mal geht es um Hallux Valgus, Fettleber und ihre Folgen, Blutspenden, trockenes Auge. Christine Reiler gibt außerdem Tipps für Kräutersirup zum Selbermachen. Als hätte es Corona nie gegeben – auch eine Strategie.

Bis 18.00, ORF2

18.00 MAGAZIN

Bürgeranwalt Peter Resetarits präsentiert die Themen: Kritik an den Corona-Verordnungen – wurde grundlos und viel zu streng bestraft? / Ein Trampolin im Innenhof. Wie darf die Hausverwaltung die Aufstellung sanktionieren? / Nachgefragt: Ein Wasserzähler für sechs Anschlüsse.

Bis 19.00, ORF2

19.20 DOKUMENTATION

Kreativ durch die Krise Künstler aus aller Welt erzählen, wie die Corona-Pandemie ihre Tätigkeit vor riesige Herausforderungen stellt und mit welchen neuen Ideen sie derzeit punkten. Bis 20.00, 3sat

20.15 GEBURTSTAG

Otto Schenk ORF 3 widmet den ganzen Tag dem Schauspieler, Regisseur und Unterhaltungskünstler, der dieser Tage seinen 90. Geburtstag feiert. Im Hauptabendprogramm bespaßen einander Otto Schenk und Helmuth Lohner – Lacherfolge durchwegs, die beweisen, dass die besten Sketche auch in fünf Jahrzehnten nicht altern.

Bis 21.50, ORF3

20.15 OPER

Ariodante Die Oper von Georg Friedrich Händel in einer Aufführung der Salzburger Pfingstfestspiele des Jahres 2017. Erleben Sie Nathan Berg und Cecilia Bartoli, dazu Les Musiciens du Prince-Monaco und den Salzburger Bachchor. Musikalische Leitung: Gianluca Capuano. Inszenierung: Christoph Loy. Bis 23.50, 3sat

20.15 KLAMAUK

Nichts zu verzollen (Rien à déclarer, F 2010, Dany Boon) Der belgische Zollbeamte Ruben (Benoît Poelvoorde) hasst die Franzosen. Auch nachdem die Grenzkontrollen abgeschafft wurden, schikaniert er die Reisenden. Zur Strafe muss er mit einem Franzosen (Dany Boon) Dienst schieben. Nach dem Welterfolg von Willkommen bei den Sch’tis der nächste Streich von Dany Boon. Bis 22.05, Servus TV

22.00 KATZ-UND-MAUS

Catch Me If You Can(USA 2002, Steven Spielberg) Einmal mehr gehören die Sympathien dem, der das Establishment austrickst: Leonardo DiCaprio spielt Frank W. Abagnale. Der Hochstapler gab sich in den 1960er-Jahren als Arzt/Anwalt/Flugpilot aus und machte ein Vermögen.

Bis 0.15, ORF1

22.30 ZOMBIE-SPASS

Shaun of the Dead(F 2004, Edgar Wright) Shaun will sein Leben radikal ändern. Als Erstes will er seine Ex-Freundin Liz zurückgewinnen. Doch das gestaltet sich schwierig, weil die Stadt plötzlich von Zombies überrannt wird. Jetzt heißt es zunächst und überhaupt: überleben und die Freundin zurückgewinnen. Zombiefilm-Hommage mit Simone Pegg und Nick Frost. Bis 0.20, RTL 2

23.00 NOCH EINMAL SCHENK

Denk mit Kultur Birgit Denk begrüßt in ihrer Sendung Otto Schenk. Und die Musikerin Sabine Stieger, vielen noch bekannt als Frontfrau der Global Kryner, ist zu Gast. Bis 23.55, ORF3

23.50 WESTERNHELDEN

Slow West (GB/NZ 2015, John Maclean) Im amerikanischen Westen des ausgehenden 19. Jahrhunderts ist kaum jemand so sehr fehl am Platz wie Jay Cavendish. Der naive 16-jährige Sohn aus adligem Hause ist aus Schottland aufgebrochen, um das Mädchen zu finden, an das er sein Herz verloren hat. Er wird mit der harten Realität von Kriminalität, Gewalt und Tod konfrontiert. Da kommt ihm Silas Selleck (Michael Fassbender) gerade recht, der sein Beschützer gegen Bezahlung wird. Roadmovie in Westernmanier. Bis 1.10, 3sat