Wirft einen präzisen Blick hinter die Fassaden ihrer Familie – Ivette Löckers Dokumentarfilm "Was uns bindet", 23.05 Uhr, ORF 2.

Foto: ORF/Mischief Films

11.05 INTERVIEW

Pressestunde: Margarete Schramböck Fragen an die Wirtschaftsministerin stellen Hubert Patterer (Kleine Zeitung) und Ulla Kramar-Schmid (Profil).Bis 12.00, ORF 2

20.15 BUBENTANZ

Billy Elliot – I Will Dance (GB 2000, Stephen Daldry) Der kleine Billy (Jamie Bell), Sohn des verwitweten Bergmanns Jackie (Gary Lewis), soll boxen lernen. Er will aber lieber tanzen. Klassisches Ballett im englischen Kohlerevier? Unmöglich, findet der Vater. Einer der schönsten Tanzfilme überhaupt. Bis 22.00, Arte

20.15 GALA

Alles Gute, Otto Schenk! Die Geburtstagsgala mit Michael Niavarani Seinen 88. Geburtstag feierte Schauspieler Otto Schenk mit seinen engsten Freunden und Begleitern, vorne mit dabei Michael Niavarani. Zum 90. Geburtstag von Schenk zeigt ORF 3 diesen Abend aus den Wiener Kammerspielen. In Anekdoten, Pointen und Sketches denkt Schenk an die Erfolge seiner Laufbahn und sein Leben zurück. Bis 21.45, ORF 3

20.10 FILM

Oktoskop: Brennero/Brenner(Ö/I 2016, Julia Gutweniger & Florian Kofler) Ein Film über den stillgelegten Grenzort Brennero / Brenner, der in neue Betriebsamkeit versetzt wird. In einem Jahreszyklus vollziehen Julia Gutweniger und Florian Kofler nach, wie lokale Routine, Durchzugsverkehr und Menschen aufeinandertreffen, die politische Systeme in neue Biografien gezwungen haben. Bis 21.40, Okto

21.45 LEBEN UND LEBEN LASSEN

Vadder, Kutter, Sohn (D 2017, Lars Jessen) Knud nimmt das Leben, wie es kommt, er lebt in einem Küstenkaff, schlägt sich neben der Krabbenfischerei mit illegalen Sportwetten und kleinen Tricksereien durch. Nach zehn Jahren Funkstille taucht plötzlich sein Sohn wieder auf und zwingt ihn, seinen Lebensstil zu überdenken. Axel Prahl als Lebemann, der zunehmend an seine Grenzen stößt.

Bis 23.10, 3sat

22.10 DISKUSSION

Im Zentrum: Fliegen oder nicht Fliegen? Die AUA startet – der Klimaschutz wartet. Bei Claudia Reiterer diskutieren der ehemalige Verkehrsminister und FPÖ-Chef Norbert Hofer, Lukas Hammer (Die Grünen), Flughafen-Vorstand Günther Ofner und Sophie Lampl, Programmdirektorin von Greenpeace Österreich. Bis 23.05, ORF 2

23.05 DOKUMENTARFILM

Was uns bindet Ein schonungslos offener Blick auf die eigenen Eltern: Ivette Löcker fragt, was einen mit der Herkunft verbindet und was Generationen trennt. Und was verpasste Chancen aus einem machen. Sehenswert. Bis 0.50, ORF 2

23.35 MAGAZIN

ttt – Titel Thesen Temperamente Themen: Innenansichten einer spektakulären Fotografie-Sammlung: Ruth und Peter Herzog. / Der Film Gipsy Queen / Der karibische Künstler Frank Walter – Eine Retrospektive. / Türkischer Kunstmäzen weiter in Haft: "What did Kavala do?" Bis 0.05, ARD