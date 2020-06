Wir wünschen Ihnen einen wunderschönen Sonntagmorgen. Hier sind die Schlagzeilen des Tages:

[Inland] Kogler kündigt Corona-Bonus in Höhe von 360 Euro für jedes Kind an

Der längste Zivildienst seit langem

Mehrheit der Österreicher hält Korruption für weit verbreitet

Warum Fliegen jetzt zur Qual wird

[International] Teile von Peking wegen neuer Coronavirus-Fälle abgeriegelt

Nordkorea droht mit Militäraktion gegen Südkorea

US-Regierung nimmt Schutz von Trans-Personen zurück

[Panorama] Offenbar ein Toter bei Schusswechsel in Altmünster

[Corona] Wo das Coronavirus einmarschiert

[Sport] Innauer in Sorge um "Sportgeschichtsschreibung" in Österreich

[Wetter] Unter dem Einfluss eines Tiefdruckwirbels in hohen Luftschichten sowie in schwül-warmer Luft präsentiert sich das Wetter den ganzen Tag von seiner unbeständigen Seite. Neben kurzen sonnigen Momenten dominieren insgesamt dichte Wolken, aus denen verbreitet mit zum Teil kräftigen Regenschauern, östlich der Linie Linz-Lienz auch mit Gewittern gerechnet werden muss. Der Wind weht schwach bis mäßig aus West bis Nordwest, nur im westlichen Donauraum kann er auch lebhaft auffrischen. Die Temperaturen in der Früh 13 bis 20 Grad, nachmittags 15 bis 27 Grad.

[Zum Tag] Heute ist Weltblutspendetag.