Bereits in den vergangenen zwei Tagen hatte es einen Anstieg an Infektionen in Peking gegeben. Foto: AFP/GREG BAKER

Peking – Wegen mehrerer neuer Corona-Infektionsfälle haben die Behörden in Peking elf Wohngebiete abgeriegelt. Auch neun Schulen und Kindergärten seien geschlossen worden, sagten Behördenvertreter am Samstag bei einer Pressekonferenz in der chinesischen Hauptstadt.

Die Neuinfektionen stehen demnach im Zusammenhang mit dem Xinfadi-Fleischmarkt. Insgesamt 45 von bislang 517 untersuchten Personen, die den Markt besucht hätten, seien positiv getestet worden. Der Xinfadi-Chef sagte der staatlichen Webseite Beijing News, das Virus sei auf Schneidebrettern nachgewiesen worden, auf denen importierter Lachs verarbeitet wurde. Wie die Zeitung "Beijing Daily" berichtete, nahmen große Supermarktketten wie Wumart und Carrefour in der Nacht auf Samstag sämtliche Lachsprodukte aus ihrem Sortiment.

Der Markt sei einstweilen geschlossen worden. Für den Stadtbezirk Fengtai seien Notstandsmaßnahmen verfügt worden. 10.000 Händler und Beschäftigte des Marktes sollen getestet werden. Zur Eindämmung des Virus verboten die Behörden zudem umgehend Sportveranstaltungen und Reisen in andere Provinzen. Wegen der neuen Fälle wurden die Pläne fallengelassen, die Grundschulen in Peking für Erst- bis Drittklässler am Montag wieder zu öffnen.

Massives Polizeiaufkommen

Bereits in den vergangenen zwei Tagen hatte es einen Anstieg an Infektionen in Peking gegeben. Am Freitag waren zwei Mitarbeiter eines Fleischforschungszentrum positiv getestet worden, die kürzlich den Markt besucht hatten.. Zudem haben die Behörden zwei weitere Märkte in Peking geschlossen, weil sie von einem der Infizierten besucht worden waren. AFP-Reporter berichteten von einem massiven Polizeiaufkommen vor den Märkten.

Am Donnerstag hatten die Behörden in Peking erstmals seit zwei Monaten wieder einen Corona-Infektionsfall festgestellt. Der Infizierte hatte Peking laut offiziellen Angaben in den vergangenen Wochen nicht verlassen.

China, das Ursprungsland des neuartigen Coronavirus, hatte die Ausbreitung des Erregers Sars-CoV-2 durch strikte Ausgangsbeschränkungen weitgehend unter Kontrolle gebracht. Bei der Mehrzahl der Fälle in den vergangenen Monaten handelte es sich nach offiziellen Angaben um Ausländer, die bei ihrer Rückkehr nach China positiv getestet wurden. (red, Reuters, APA, 13.6.2020)