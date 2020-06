Foto: Wing

Wegen der akuten Corona-Situation sind Schulen und Büchereien in Teilen der USA weiterhin geschlossen. Um Schüler während des Lockdowns mit Lesestoff zu versorgen, arbeitet eine Schulbücherei im US-Staat Virginia mit Alphabet Tochter Wing Drone Deliveries zusammen.

So sieht die Lieferung der Wing-Drohnen aus Wing

Zusammenarbeit mit Bücherei



Bibliothekarin Kelly Passek startete die Kooperation mit Googles fliegendem Lieferservice, nachdem sie selber während des Lockdowns Gebrauch einer kontaktlosen Lieferung gemacht hatte. Wie Engadget berichtet sollen die Drohnen nun Schülern auch den Zugang zu Büchern ermöglichen.

Bis zu 150.000 Bücher können von Schülern des öffentlichen Schulsystems in Montgomery County ausgeborgt werden. Über Google Forms können sie angeben, welches Buch sie benötigen, Passek wickelt die Bestellung ab und bringt die Bücher zu Wing Deliveries. Die Lieferung ist für die Schüler kostenlos.

Neuer Service



Seit 2019 liefert Googles Wing kleine Waren bis zu 1,3 Kilogramm vor die Türe seiner Kunden. Diese können etwa mit Supermarkteinkäufen, Essen oder Paketen von Fedex beliefert werden. Verfügbar ist der Service jedoch nur in einer Handvoll von Städten in den USA, sowie in Finnland und Australien. Konkurrenten sind etwa Ubers Drohnen Projekt Elevate, mit welchem in Zukunft sowohl Essen als auch Passagiere in der Luft transportiert werden sollen und Amazons Prime Air. (red, 13.06.2020)