Vorwärts gewinnt 2:0 in Dornbirn – Last-Minute-Sieg der Juniors über GAK

Foto: APA/ Neubauer

Wels – Mit Vorwärts Steyr und dem FC Juniors OÖ haben in der 2. Fußball-Liga zwei Oberösterreich-Vertreter am Samstagnachmittag Siege gefeiert. Steyr gewann beim 2:0 in Dornbirn nach zwei Remis erstmals nach der Coronapause. Josip Martinovic (66.) und Michael Halbartschlager (72.) erzielten die Tore des vorübergehenden Tabellen-Vierten.

Die Juniors durften spät jubeln. Valentino Müller traf in der 94. Minute nach Vorarbeit von Rene Gartler für den Tabellen-Sechsten. Für den GAK war es wenige Tage nach dem 4:2-Überraschungssieg gegen Ried die erste Niederlage im dritten Post-Corona-Match. Die Steirer liegen weiter auf Platz 13. Absteiger gibt es heuer keinen.

Einen Aufsteiger allerdings schon. Tabellenführer Ried und der fünf Punkte zurückliegende Verfolger aus Klagenfurt sind erst am Sonntag im Einsatz. Ried könnte gegen den Tabellenletzten Kapfenberg in der Vormittagsmatinee (10.30 Uhr) zuhause vorlegen, Klagenfurt empfängt zum Rundenabschluss (20.25 Uhr/live ORF Sport +) den Mittelständler Lafnitz. (APA, 13.6.2020)

Fußball-Ergebnisse 2. Liga – 22. Runde:

Samstag

FC Dornbirn – Vorwärts Steyr 0:2 (0:0) Tore: Martinovic (66.), Halbartschlager (72.) FC

Juniors OÖ – GAK 1:0 (0:0) Tor: Müller (94.)

SV Horn – SKU Amstetten 20.25

Sonntag

SV Ried – Kapfenberger SV 10.30

FAC Wien – Austria Lustenau 10.30

Wacker Innsbruck – Blau Weiß Linz 14.30

Young Violets Austria Wien – FC Liefering 15.00

Austria Klagenfurt – SV Lafnitz 20.25