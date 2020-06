Ried im Innkreis – Die Niederlage der SV Ried am Mittwoch gegen den GAK hat keine Spuren hinterlassen. Mit einem souveränen 5:0-Heimsieg gegen Zweitliga-Schlusslicht Kapfenberg haben die Innviertler die Verhältnisse am Sonntag wieder zurecht gerückt. Nach dem 16. Saisonsieg steht Ried in der Tabelle fünf Punkte vor Austria Klagenfurt. Jefte Betancor (28.), Marco Grüll (37., 46.), Stefan Nutz (69./Elfmeter) und Bernd Gschweidl (88.) trugen sich für Ried in die Torschützenliste ein, Grüll sogar doppelt.

Austria Klagenfurt besiegte am Sonntagabend den SV Lafnitz mit 2:1 (1:1). Die Toren erzielten Okan Aydin (9.) und Oliver Markoutz (52.) beziehungsweise Kresimir Kovacevic (24.).

Wacker Innsbruck hält sich beharrlich auf Platz drei. Die Tiroler gewannen zu Hause gegen Blau-Weiß Linz verdient mit 2:0. Atsushi Zaizen (42.) und Murat Satin (80./Elfmeter) trafen für die Gastgeber. Eine große Möglichkeit auf ein weiteres Tor vergab Sunday Faleye in der 69. Minute per Kopf. Die Linzer stehen in der Tabelle auf dem 15. Platz.

Dreipunkter für Vorwärts und Juniors

Mit Vorwärts Steyr und dem FC Juniors OÖ haben am Samstagnachmittag zwei Oberösterreich-Vertreter Siege gefeiert. Steyr gewann beim 2:0 in Dornbirn nach zwei Remis erstmals nach der Coronapause. Josip Martinovic (66.) und Michael Halbartschlager (72.) erzielten die Tore des vorübergehenden Tabellen-Vierten.

Die Juniors durften spät jubeln. Valentino Müller traf in der 94. Minute nach Vorarbeit von Rene Gartler für den Tabellen-Sechsten. Für den GAK war es wenige Tage nach dem 4:2-Überraschungssieg gegen Ried die erste Niederlage im dritten Post-Corona-Match. Die Steirer liegen weiter auf Platz 13.

Der SKU Amstetten hat seine Stellung als niederösterreichische Nummer eins am späteren Samstagabend untermauert. Die Truppe von Coach Jochen Fallmann setzte sich beim SV Horn nach 0:1-Rückstand noch mit 2:1 durch. Amstetten ist damit nach 22 Spielen Neunter, Horn liegt fünf Zähler dahinter auf Rang zwölf.

Die Horner gingen zwar durch Marco Hausjell, der von einem Fehler von Goalie Dennis Verwüster profitierte, in der 16. Minute in Führung. Der eingewechselte Marcel Canadi (64.) und Sebastian Dirnberger (67.) sorgten mit einem Doppelschlag aber für die Wende. Zuletzt gegen Wacker Innsbruck war es noch andersrum gelaufen, da hatte man nach einem 2:0 noch mit 2:3 verloren. (APA, 14.6.2020)

Fußball-Ergebnisse 2. Liga – 22. Runde:

FC Juniors OÖ – GAK 1:0 (0:0)

Tor: Müller (94.)

FC Dornbirn – Vorwärts Steyr 0:2 (0:0)

Tore: Martinovic (66.), Halbartschlager (72.)

SV Horn – SKU Amstetten 1:2 (1:0)

Tore: Hausjell (16.) bzw. Canadi (64.), Dirnberger (67.)

SV Ried – Kapfenberger SV 5:0 (2:0)

Tore: Jefte (28.), Grüll (37., 46.), Nutz (69./Elfmeter), Gschweidl (88.)

FAC Wien – Austria Lustenau 2:1 (1:0)

Tore: Felber (43.), Günes (54.) bzw. Tiefenbach (68.). Gelb-Rote Karte: Grujic (Lustenau/85.)

Wacker Innsbruck – Blau Weiß Linz 2:0 (1:0)

Tore: Zaizen (42.), Satin (80./Elfmeter). Gelb-Rote Karte: Joppich (Wacker/93.)

Young Violets Austria Wien – FC Liefering 2:0 (0:0)

Tore: Pross (69.), Cavlan (95./Elfmeter). Gelb-Rote Karte: Cavlan (Austria/96.)



Austria Klagenfurt – SV Lafnitz 2:1 (1:1)

Tore: Aydin (9.), Markoutz (52.) bzw. Kovacevic (24.)