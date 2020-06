Einschusslöcher an der Windschutzscheibe des Polizeifahrzeugs in Altmünster. Foto: APA/MATTHIAS LAUBER

In der Nacht auf Sonntag dürfte es zu einer Verfolgungsjagd bei einem Polizeieinsatz in Altmünster gekommen sein. Das berichten die Oberösterreichischen Nachrichten und andere lokale Medien. Dabei sollen in der Gemeinde im oberösterreichischen Bezirk Gmunden Schüsse gefallen sein. Ein Mann erlag vor Ort seinen Verletzungen.

Das Landeskriminalamt Niederösterreich hat die Ermittlungen übernommen, da im Fall einer Schussabgabe durch Beamte immer eine Behörde aus einem anderen Bundesland verantwortlich ist.

Die Pressestelle der Polizei durfte laut APA zu dem Zwischenfall nichts sagen und verwies an die Staatsanwaltschaft Wels. Dort war vorerst niemand erreichbar. (red, APA, 14.6.2020)