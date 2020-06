Dank Coronavirus wurde es zeitweise recht ruhig in der Wiener Innenstadt. Nun sollen auch die Autos weg. Foto: Georges Schneider / picturedesk.

Die Kronen Zeitung hat den Plänen einen Strich durch die Rechnung gemacht: Eigentlich wollten Vize-Bürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) und der Bezirksvorsteher des ersten Wiener Bezirks Markus Figl (ÖVP) Ende nächster Woche ihre Pläne zur Verkehrsberuhigung des Ersten bekannt machen, nun wurden Details vorab bekannt.

Von einer "autofreien Innenstadt" ist da die Rede, und damit von einem "riesigen Brocken für die Wiener Verkehrspolitik". Wie das Konzept aber genau aussehen wird – und damit, wie beruhigt der Verkehr tatsächlich wird – wollen die Beteiligten aber noch nicht sagen.

"Schaut gut aus"

Ja, "es schaut ganz gut aus", heißt es aus Hebeins Büro auf die Frage, ob man sich einigen konnte – immerhin ist Verkehrsberuhigung eine alte Forderung der Vizebürgermeisterin. "Da und dort" sei man sich aber noch nicht ganz einig. So schreibt etwa die Krone, der Durchzugsverkehr sei vom Verbot betroffen, ob es auch um Ein- und Ausfahrten gehen werde, ist unklar. Aus dem Büro von Figl heißt es dazu, das müsse man erst besprechen.

Klar ist jedoch: Für Anrainerinnen und Anrainer sowie Zulieferungen werde es Ausnahmen geben. Ob als Gegenzug für das Fahrverbot die lange Forderung der Grünen nach einer Citymaut fällt, wie die Krone schreibt, steht ebenso noch nicht fest. Diese Debatte sei "entkoppelt" von der Thematik, heißt es von Grüner Seite.

Schwarz und Grün arbeiten – das betonen beide Seiten – an einem Kompromiss, und sie arbeiten zusammen, was wenige Monate vor der Wien-Wahl zumindest bemerkenswert ist. Was das tatsächlich für die Zahl der Autos auf Wiens Straßen heißt, wird wohl demnächst detailliert bekannt.

Blau dagegen

Der FPÖ gefiel die am Sonntag öffentlich bekannt gewordene Idee gar nicht. Sie befürchtet negative Folgen für die Unternehmer. "Nach dem Corona-bedingten Ausfall von Touristen versetzen ÖVP und Grüne vielen Wirtschaftstreibenden in der Innenstadt endgültig den Todesstoß, wenn sie mit dem Autoverbot jetzt auch die Wiener aus der Stadt sperren wollen", warnte der designierte Wiener FPÖ-Parteichef Dominik Nepp per Aussendung. Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ) müsse den "schwarz-grünen Wahnsinn sofort stoppen". (red, 14.6.2020)