Liebe Leserinnen und Leser,

heute haben wir ein Dreierpack an Tests für einen gemütlichen Sonntag parat: So haben wir uns nicht nur die erste Beta von Android 11 angesehen, sondern auch noch Googles AirPods-Konkurrenten Pixel Buds einer eingängigen Prüfung unterzogen. Und für Spielerinnen und Spieler haben wir mit "The Last of Us II" ein besonders Schmankerl parat. Außerdem berichten wir über Apple-Zensur auf Wunsch des chinesischen Regimes, und über eine Studie, die Kritik an aktuellen Contact-Tracing-Ansätzen übt.

Viel Vergnügen beim Lesen!

Android 11 ausprobiert: Die Highlights der nächsten Softwaregeneration

"The Last of Us II" im Test: Immer und immer wieder in die Magengrube

Pixel Buds: Googles Airpod-Konkurrenten im Test

Sicherheitsforscher sehen grundlegende Defizite bei Contact-Tracing-Apps

Auf Wunsch von Zensurbehörden: Apple wirft Pocket Cast aus chinesischem App Store

Whatsapp soll künftig auf mehreren Geräten gleichzeitig laufen können

Kalifornien und Washington prüfen Amazons Geschäftspraktiken

Google-Drohnen liefern Bücher an US-Schüler im Lockdown