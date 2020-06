Carl Casper (Jon Favreau) nimmt seinen Sohn Percy (Emjay Anthony) mit auf eine kulinarische Reise in "Kiss the Cook", 20.15 Uhr, Arte. Foto: TF1 Studios

19.40 REPORTAGE

Re: Die außergewöhnlichsten Schulwege der Welt In fünf spektakulären Filmen zeigt Arte die weltweit gefährlichsten Schulwege. Dieser Teil der Reihe führt nach Nepal. Dort muss der kleine Ajit jeden Tag auf seinem Schulweg einen fast 60 Meter breiten reißenden Strom überqueren. Bis 20.10, Arte

20.15 INTERVIEW

Sommergespräche mit Pamela Rendi-Wagner und Norbert Hofer Corinna Milborn begrüßt wieder die Parteichefs aller Parlamentsparteien zu den Sommergesprächen. Heute spricht sie ab 20.15 Uhr mit Pamela Rendi-Wagner (SPÖ) und ab 21.15 Uhr mit FPÖ-Chef Norbert Hofer. Bis 22.15, Puls 4

20.15 CORONA

Lockdown – Wie Corona Österreich verändert hat Der Sonntag, 15. März 2020, ist ein Tag, der wohl vielen in Erinnerung bleiben wird. Die Regierung verkündet den Lockdown Österreichs. Geschäfte und Lokale schließen, und erstmals in der Zweiten Republik gibt es Ausgangsbeschränkungen. Drei Monate ist der Beginn des Lockdowns her. Wie haben politische Beobachterinnen und Beobachter diese Zeit erlebt? Um 21.10 Uhr folgt Der Talk, um 21.55 Uhr die Doku Kann die Wissenschaft unsere Freiheit retten? und um 22.40 Österreich auf Abstand. Bis 0.05, ORF 3

20.15 GENUSS

Kiss the Cook – So schmeckt das Leben (USA 2014, Jon Favreau) Gourmetkoch Carl Casper (Jon Favreau) verliert seinen Job nach einem Streit mit einem Kritiker. Bald darauf fährt er mit einem Foodtruck durch die Lande. Und mit der neuen Lust am Kochen belebt Carl auch seine Lust am Leben und der Liebe wieder. Gut gelaunte, unbeschwerte Komödie. Bis 22.05, Arte

Trailer zu "Kiss the Cook – So schmeckt das Leben". KinoCheck

21.10 MAGAZIN

Thema Beiträge: Wie rassistisch ist Österreich? / Österreicher im Hotspot New York / Homeoffice oder Büro – was lernt die Arbeitswelt aus Corona? / "Eingesperrt" im Pflegeheim – wenn die Zeit lang wird ... Bis 22.00, ORF 2

22.15 BÜHNE UND KAMERA

Strolz trifft Schauspieler Was macht den Traumberuf Schauspieler aus? Das will Matthias Strolz diesmal wissen. Er trifft Jungschauspieler Mario Canedo, Schauspielerin Katharina Straßer sowie Michael Schottenberg. Bis 23.40, Puls 4

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag Themen: Tourismus, quo vadis? / Ein grenzenloses Europa? – Nation gegen Gemeinschaft / Im Kulturzug nach Seefeld – Lebenszeichen der heimischen Kulturschaffenden / Außerdem: Laurel und Hardy: Die komische Liebesgeschichte von Dick & Doof. Bis 0.15, ORF 2

23.55 DOKUMENTATION

Transit Havanna: Transgender als Erbe der Revolution Mariela Castro, die Nichte des Revolutionsführers Fidel Castro, organisiert auf Kuba kostenlose geschlechtsangleichende Operationen. Die Doku zeigt, wie der Inselstaat in der Karibik mehr als 50 Jahre nach der Revolution tickt. Bis 1.25, Arte