In China werden wegen Corona wieder Gebiete abgeriegelt. Foto: APA / APF / Niel Celis

Die Meldungen aus Peking erinnern auf erschreckende Weise an die Ereignisse in Wuhan vor fünf Monaten. Denn wieder ist es ein Markt, auf dem das Corona-Virus ausbricht. 43 Menschen wurden seit Donnerstag in der Hauptstadt Peking positiv auf das Virus getestet. Die Zahl erscheint lächerlich gering angesichts der tausenden von Toten in Brasilien, den USA und Großbritannien. Allerdings hat die chinesische Regierung die Messlatte an sich selbst hoch gehängt.

Seit Monaten bekämpft die kommunistische Partei das Virus so entschlossen und rigoros wie kaum ein anderes Land der Welt. Schon wenige Fallzahlen genügten bisher, um Millionenstädte von der Außenwelt abzuschneiden. Zuletzt geschehen war das in der nordchinesischen Provinz Jilin und Heilongjiang. In Wuhan, wo die Pandemie vor knapp einem halben Jahr ihren Ursprung genommen hatte, wurden kürzlich sogar alle elf Millionen Einwohner zum Corona-Test gebeten.

Virusfreies Prestigeobjekt

Stets aber hatte vor allem der Schutz der Hauptstadt in den vergangenen Monaten oberste Priorität. Schon im März hatten die Behörden damit begonnen, einen "Cordon Sanitaire" um Peking zu legen. Flüge nach dorthin wurden in Provinzflughäfen wie Tianjin umgeleitet. Passagierinnen und Passagiere mussten sich dort einem Corona-Test unterziehen und sich anschließend in zwei Wochen strenge Quarantäne begeben, bevor sie die Hauptstadt betreten durften. Peking virusfrei zu halten ist zum Prestigeprojekt der Führung geworden.

Die Tatsache, dass der Nationale Volkskongress mit zwei Monaten Verspätung Ende Mai in Peking stattfand, war für die chinesische Führung auch der sichtbare Beweis für den Erfolg der Strategie. In der Hauptstadt wurde seit 55 Tagen keine Neuinfektion mehr gemeldet. Überhaupt, so zumindest das Narrativ der Regierung, sind es in den vergangenen Wochen wenn, dann Reisende aus dem Ausland gewesen, die das Virus (zurück)importierten.

Umso erschreckender ist es nun, dass der größte Ausbruch seit Monaten ausgerechnet dort, in Peking, stattfindet. Laut Angaben der chinesischen Behörden handelt es sich dabei um 40 asymptomatische Infektionen. Bis auf sechs Personen wiesen die Infizierten keine beziehungsweise noch keine Symptome auf.

10.000 Marktarbeiter getestet

Der 112 Hektar große Xinfadi-Markt liegt im Süden der Stadt. Rund 10.000 Menschen arbeiten dort. 90 Prozent des Bedarfs der Stadt an Gemüse und Obst werden dort gehandelt. Am Samstag wurde der Markt und anliegende Gebiete weitgehend abgeriegelt – und zwar von bewaffneter Polizei. Auch umliegende Märkte wurden geschlossen. Alle Angestellten des Marktes sollen in den kommenden Tagen auf das Virus getestet werden. Die Bewohner Pekings fürchten nun weitere einschneidende Folgen: Die soeben wieder geöffneten Schulen sollen am Montag in der Nähe des Marktes schon wieder schließen. Sportevents und Besuche inländischer Touristengruppen wurden in der gesamten Stadt abgesagt. Von Reisen wurde abgeraten.

Zum Ort, von wo aus sich das Virus diesmal verbreitet hat, machten die Behörden folgende Angaben: Das Virus stamme von einem Schneidebrett, auf dem Lachs geschnitten wurde. Lachs findet in der chinesischen Küche eigentlich kaum Anwendung. Das wenige, das verarbeitet wird, wird importiert. Zumindest das passt wieder gut ins Narrativ der Regierung: Es waren Ausländer, die das Virus nach China brachten, in diesem Fall ausländische Fische. Wer das Schneidbrett angehustet hat, bleibt offen. (Philipp Mattheis, 14.6.2020)