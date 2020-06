Verkehrsministerin Leonore Gewessler (Grüne) verteidigte das AUA-Rettungspaket. Foto: APA/HANS PUNZ

Wien – Verkehrs- und Klimaministerin Leonore Gewessler (Grüne) hat am Sonntag in der ORF "Zeit im Bild 2" das kürzlich abgeschlossene AUA-Rettungspaket verteidigt. Kritik von Klimaschützern, darunter ihr ehemaliger Arbeitgeber Global 2000, wonach die mit der AUA vereinbarten Klimaauflagen nicht weit genug gehen würden, wies Gewessler zurück.

Das mit dem deutschen AUA-Mutterkonzern Lufthansa vereinbarte Rettungspaket über 600 Millionen Euro beinhaltet die Zusage, dass die Airline umweltfreundlicher werden muss. Bis zum Jahr 2030 soll die AUA um rund ein Drittel weniger CO2 ausstoßen. Auch der Fluglärm soll bis dahin um 60 Prozent verringert werden. Außerdem sollen Flüge auf Strecken, die mit der Bahn in weniger als drei Stunden erreicht werden können, ganz gestrichen werden. Das betrifft zum Beispiel die Strecke Wien – Salzburg.

Auflagen laut Gewessler zwar freiwillig, sollen aber umgesetzt werden

Umweltschützer kritisierten, dass die Maßnahmen einerseits nicht weit genug gehen würden, um der Bedrohung durch den Klimawandel gerecht zu werden und andererseits, dass sie für die AUA freiwillig sind. Global 2000, eine Umweltschutzorganisation deren Geschäftsführerin Gewessler noch bis vor Kurzem war, forderte beispielsweise Flüge zu streichen, wenn eine Zugreise unter acht Stunden alternativ möglich ist.

Gewessler sagte dazu in der Zib2, dass es am Beginn der Verhandlungen nur zwei mögliche Alternativen gegeben habe – entweder die AUA wird gerettet oder sie geht in Konkurs. Zweitere Möglichkeit hätte zum Verlust von mehr als 7.000 Arbeitsplätzen geführt und Billigfluglinien hätten die Lücke, die die AUA hinterlässt, gefüllt. "Das kann nicht die Zukunft der Flugindustrie sein", sagte Gewessler.

Zur Kritik an den Klimaauflagen sagte sie, dass klare Emissionsreduktionsziele vereinbart worden seien. Obwohl bestimmte Maßnahmen für die AUA freiwillig sind, habe AUA-Chef Alexis von Hoensbroech angekündigt etwa die Streichung von Kurzstreckenflügen wie Wien – Salzburg umzusetzen, so Gewessler. Abgesehen davon sei dieser Deal nur Teil eines umfassenden Pakets. Dieses beinhalte Maßnahmen, wie eine Anti-Dumping-Richtlinie oder eine Neufassung der Flugticketabgabe, die als gesetzliche Vorgaben von der Regierung erlassen werden müssen. Gewessler betonte auch, dass eine halbe Milliarde Euro in neue Nachtzüge der ÖBB investiert würden. "In Summe ist das ein Paket das in Europa einzigartig ist".

AUA nimmt Betrieb wieder auf

Die Austrian Airlines (AUA) nimmt am Montag nach fast dreimonatiger Pause wegen der Coronakrise wieder den Betrieb auf. Der erste reguläre Linienflug in der Früh hat München als Ziel.

Im Juni will die AUA vorerst mehr als 30 europäische Destinationen bedienen. Ab 1. Juli ist die Rückkehr auf die Langstrecke geplant. Der bis zum Montag letzte Austrian-Linienflug war am 19. März in der Früh aus Chicago in Wien gelandet. (red, APA, 14.6.2020)