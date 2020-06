Der türkische Präsident Tayyip Erdoğan fordert von der Nato eine stärkere Unterstützung seiner Interessen. Foto: EPA/TURKISH PRESIDENT PRESS OFFICE HANDOUT

Ankara – Die Türkei hat erneut Angriffe auf kurdische Zeile im Nordirak geflogen. Die Luftoperation habe sich nach Angaben des türkischen Verteidigungsministeriums gegen die Arbeiterpartei Kurdistans (PKK) in der Region ihrer Hochburg in den Kandil-Bergen nahe der iranischen Grenze sowie in den Gebieten Sinjar, Zap, Avasin-Basyan und Hakurk gerichtet.

"Die PKK und andere terroristische Elemente bedrohen die Sicherheit unseres Volkes und Grenzen mit vermehrten Anschlägen auf unsere Außenposten und Stützpunkte", hieß es am späten Sonntagabend. "Die Claw-Eagle Operation hat begonnen. Unsere Flugzeuge bringen die Höhlen über den Köpfen der Terroristen zum Einstürzen", schrieb das Ministerium auf Twitter.

Diyarbakir und Malaty

Die Kampfflugzeuge seien von verschiedenen Luftwaffenstützpunkten in der Türkei gestartet, insbesondere von den Militärbasen in den südöstlichen Städten Diyarbakir und Malatya, sagte eine mit der Angelegenheit vertraute Person aus Sicherheitskreisen der Nachrichtenagentur Reuters.

Die PKK, die von der Türkei, den Vereinigten Staaten und der Europäischen Union als Terrorgruppe eingestuft wird, kämpfen seit 1984 gegen den türkischen Staat. Mehr als 40.000 Menschen wurden in dem Konflikt im Südosten der Türkei bisher getötet. Die Türkei nimmt regelmäßig Kämpfer der PKK ins Visier, sowohl im überwiegend kurdischen Südosten der Türkei als auch im Nordirak, dem Hauptsitz der Gruppe.

Nato-Verteidigungsplan für Osteuropa

Die Türkei blockiert in der Nato die Umsetzung von neuen Verteidigungsplanungen für Osteuropa. Nach Informationen der Deutschen Presse-Agentur will Ankara der Arbeit mit den geheimen Dokumenten erst dann zustimmen, wenn die Bündnispartner der Türkei im Gegenzug eine stärkere Unterstützung ihrer Interessen zusichern.

Die Türkei fordert beispielsweise, die Kurdengruppen PYD und YPG als Terrororganisationen einzustufen. Etliche Bündnispartner lehnen das ab.

Brisant ist die Blockade vor allem, weil die Verteidigungsplanungen (Graduated response plans) ein Schlüsselelement der Abschreckungsmaßnahmen der Nato gegen Russland sind. Sie geben zum Beispiel detailliert vor, wie bedrohte Alliierte im Krisen- oder Angriffsfall unterstützt werden sollen. Dazu werden beispielsweise konkrete Alarmierungszeiten für die superschnelle Nato-Eingreiftruppe (VJTF) festgelegt. (red, APA, 15.6.2020)