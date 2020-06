Ein kleines Mädchen malt sich selbst. Blonde lange Haare und eine Krone, denn sie ist ja eine Prinzessin, und alle Prinzessinnen, die sie aus Kinderbüchern kennt, schauen nun mal so aus. Sie selbst hat aber dunkle Haare und Locken, und sie ist schwarz. In Kinderbüchern findet sie sich kaum wieder. "Ich habe meinen Kindern früher ganz bewusst Kassetten und Bücher gekauft, die die Diversität dieser Gesellschaft darstellen und das Thema Diskriminierung aufgreifen. Das gehört für mich zur politischen Bildung dazu, und ich würde mir wünschen, dass auch weiße Eltern mehr darauf achten", erzählt der SPD-Bundestagsabgeordnete aus Halle, Karamba Diaby, in "Spiegel Online".

Diversität in Kinderbüchern als Teil der politischen Bildung. Achten Sie beim Bücherkauf darauf? Foto: https://www.istockphoto.com/de/portfolio/Rawpixel

Das kleine Mädchen ist zwar mittlerweile erwachsen, und die Themen und Darstellungen in den Kinderbüchern sind auch diverser geworden, aber die Ausgrenzung, die es damals aufgrund seines Aussehens schon erlebt hat, erfahren viele Kinder (und Erwachsene) mit nichtweißer Hautfarbe auch heute noch.

Das Privileg, weiß zu sein

Eltern nichtweißer Kinder versuchen vielfach ihre Kinder auf Rassismus vorzubereiten, ihnen zu erklären, dass sie aufgrund ihrer Herkunft oder ihres Aussehens Diskriminierung erfahren werden und wie sie am besten damit umgehen können. Für die weiße Mehrheitsgesellschaft ist das hingegen kaum Thema. "Ich finde es gut, wenn weiße Eltern ihren Kindern sagen: Du hast das Privileg, dass du nicht wegen deiner Hautfarbe diskriminiert wirst, das ist dein Glück. Übernimm Mitverantwortung und setze dich gegen Ungleichbehandlungen ein", so der Journalist Frank Joung in "Spiegel Online".

Aber um Verantwortung zu übernehmen und sich der Privilegien bewusst zu werden, braucht es einen reflektierten Umgang der Eltern, der Kindergärtnerinnen und Lehrkräfte.

Wird Rassismus bei Ihnen thematisiert?

Welche Fragen stellen Ihre Kinder in diesem Zusammenhang? Wie erklären Sie Ihrem Kind Rassismus, Ausgrenzung, Diskriminierung und Gewalt gegen People of Color? Wie versuchen Sie Ihr Kind zu sensibilisieren? Können Sie Kinderbücher empfehlen, die das Thema aufgreifen? (wohl, 17.6.2020)