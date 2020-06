Foto: LPD Wien

Wien – Ein Mann hat am Sonntag in einem Park in Wien-Währing Schießübungen mit einer Armbrust durchgeführt. Damit dürfte er einigen Zeugen allerdings Angst eingejagt haben – sie alarmierten die Polizei, die den 53-jährigen Österreicher wegen des Verdachts der Gefährdung der körperlichen Sicherheit anzeigte.

Der Mann dürfte sich laut Polizei nichts weiter bei seinen Schießübungen gedacht haben. Die Exekutive verwies aber darauf, dass ein öffentlicher Park kein geeigneter Raum für derartige Freizeitaktivitäten darstellt. Armbrust und Bolzen nahmen die Beamte mit. (APA, 15.6.2020)