Überproportional viele junge Haushalte greifen in unsicheren Zeiten zu Marken

Eines der Sujets der Markenartikelkampagne von Demner, Merlicek & Bergmann. Foto: DMB

Wien – Zum Start der vom Österreichischen Verband der Markenartikelindustrie gestarteten Gemeinschaftskampagne Anfang Februar war noch nicht absehbar, dass mit dem Kampagnenende der große Lockdown beginnen würde. Die Bilanz der von Demner, Merlicek & Bergmann entwickelten Kampagne fällt laut einer Aussendung dennoch sehr positiv aus. So hätten 33 Unternehmen mit 42 Marken für eine Rekordbeteiligung gesorgt. Ein Ergebnis: "Überproportional viele junge Haushalte, sonst eher preissensitiv, greifen in unsicheren Zeiten zu Marken, die ihnen vertraut sind und Orientierung bieten." Ihr Anteil sei knapp doppelt so hoch wie im gesamten Haushalts-Universum.

Mit 9.800 Plakaten sowie Citylights, TV-Spots, Anzeigen und Social-Media-Ads sei ein starker Auftakt "in dieses neue, außergewöhnliche Geschäftsjahr geschaffen" worden. Eine spezielle "Achten Sie auf die Marke"-App bot den Konsumenten die teilnehmenden Markenprodukte als Emojis an und war mit mehr als 10.000 Installationen auf Anhieb "eine der beliebtesten Apps in Österreich".

Marktanteil teilnehmender Marken gestiegen

Beim Kampagnen-Tracking durch GfK habe sich "die grundsätzlich breite Akzeptanz von Marken" gezeigt: Rund 70 der Befragten kaufen demnach Produkte von "vertrauenswürdigen Marken". Der Marktanteil der teilnehmenden Marken sei im März trotz niedrigerem Promotionsanteil (um sechs Prozent niedriger gegenüber dem Vormonat und neun Prozent nidriger gegenüber dem Vorjahresmonat) besonders stark angestiegen.

Die Kampagne leiste einen starken Beitrag zum Bewusstsein, wovon besonders kleinere Marken profitiert hätten: 84 Prozent der Befragten fanden sie übersichtlich gestaltet und für 78 Prozent hatte sie eine klare Message, was wiederum zu einer hohen Gefälligkeit führte. 52,8 Prozent der loyalen Handelsmarkenkäufer haben aufgrund der Kampagne ihre Ausgaben für Herstellermarken gesteigert und knapp 30 Prozent sind wieder zur Marke zurückgekehrt. (red, 15.6.2020)