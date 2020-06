Was Besucher und Bewohner des ersten Bezirks erwartet und welche weiteren Projekte zur Verkehrsberuhigung geplant sind

Fahrverbot mit vielen Ausnahmen, könnte der Titel der weit gediehenen Pläne für Wiens ersten Bezirk lauten. Denn geht es nach den Grünen und der ÖVP, sollen Autos in der Innenstadt künftig zwar nicht verboten, aber zumindest deutlich seltener zu sehen sein. Was Bewohner und Besucher von Wiens Zentrum konkret erwartet und wieso diese türkis-grüne Kooperation in der roten Hauptstadt beachtenswert ist, erklärt David Krutzler vom STANDARD. Den Podcast hören Sie hier. (red, 15.6.2020)

