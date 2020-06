Weltraum-MMO seit 2013 in Entwicklung und kein Ende in Sicht

"Star Citizen" hat seit Dezember 2019 weitere 50 Millionen Dollar lukriert. Foto: Star Citizen

Die schier unendlichen Geldquellen von Star Citizen sprudeln weiter. 300 Millionen Dollar hat die Weltraumsimulation nun mittels Crowdfunding gesammelt. Im vergangenen Dezember waren es noch rund 50 Millionen weniger. 2,7 Millionen Spieler steuerten die Gesamtsumme bei. Im Schnitt gab somit jeder Nutzer rund 110 Dollar für das Game aus.

Foto: Screenshot/Gamestandard

Release in weiter Ferne

Der Release des Games liegt unterdessen in weiter Ferne. Star Citizen befindet sich weiterhin im Alpha-Stadium, vorerst in der Version 3.9. Auch die Singleplayer-Auskoppelung Squadron 42 ist nach wie vor nicht fertig. Zumindest beim Multiplayer gibt es eine Roadmap, die aufzeigt, woran die Spieleschmiede unter Chris Roberts zurzeit arbeitet und was geplant ist.

Star Citizen

Teurer als "GTA 5"

Seit 2013 ist Star Citizen nun in Arbeit und hat seither mehr Geld verschlungen als GTA 5. Für die Entwicklung Vermarktung gab Rockstar Games nämlich insgesamt 285 Millionen Dollar aus. Diese riesige Summe wurde aber schnell wieder in die Kassen des Herstellers gespült. Auch bei Star Citizen geben Nutzer offenbar gerne Geld aus. Im Grunde wird nämlich bereits ein grundsolides Weltraum-MMO geliefert, das immer wieder mit technischen Innovationen für Aufsehen sorgt. (red, 15.6.2020)