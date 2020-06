Solche Bilder wird es bei den nächsten Veranstaltungen wohl nicht geben. Denn derzeit ist eine Maskenpflicht dort vorgesehen, wo Abstand halten nicht möglich ist. Foto: APA/Isabella Hewlett/DocSolution

Wien – Catering, Security, Technikunternehmen, Werbeagenturen, Hotellerie und Gastronomiebranche, sie alle hat der Corona-bedingte Stillstand bei Messen und Kongressen ebenso hart getroffen wie die Veranstalter selbst. Nun sind solche Veranstaltungen theoretisch ab heute, Montag, wieder erlaubt. Die entsprechende Verordnung wurde am 13. Juni kundgemacht und tritt mit 15. Juni 2020 in Kraft.

Auch hier gelten allerdings Auflagen, wie das Tourismusministerium am Wochenende mitteilte – "einfache und klare Regelungen, um der Branche eine Perspektive zu geben", wie es heißt. So ist etwa festgehalten, dass der Veranstalter eine behördliche Genehmigung bei der Bezirksverwaltungsbehörde einholen, einen Covid-19-Beauftragten bestellen und ein Covid-19-Präventionskonzept vorlegen muss. Dieses habe unter anderem Vorgaben zur Mitarbeiterschulung, Regelungen zur Steuerung der Besucherströme und Hygienevorgaben zu enthalten.

Abstand oder Maske

Darüber hinaus gelten für die entsprechenden Veranstaltungen selbst: Sind Abstandsregeln nicht einzuhalten, herrscht Maskenpflicht. Eine Einschränkung der Teilnehmerzahl gibt es nicht.

Die Wirtschaftskammer (WKÖ) zeigt sich erfreut und hat weitere Wünsche: Aus Sicht der WKÖ sollte die derzeit vorgesehene Maskenpflicht für Besucher bei Unterschreitung des Ein-Meter-Abstands evaluiert und in einem nächsten Schritt aufgehoben werden, so Karlheinz Kopf, WKÖ-Generalsekretär, in einer Aussendung. Grundsätzlich sei die Lockerung aber "ein wichtiges Signal, um einen funktionierenden Messebetrieb ab Herbst wieder zu ermöglichen".

Im Handel fällt die Maskenpflicht jedenfalls, die Abstandsregeln bleiben. Auch Kaffeehäuser und Restaurants dürfen ab heute wieder ohne Maske betreten werden. Auch die Beschränkung auf vier Erwachsene inklusive ihrer minderjährigen Kinder pro Tisch fällt weg. Die Sperrstunde wird von 23 Uhr auf ein Uhr verlegt. Das Personal muss allerdings weiter Mund-Nasen-Schutz tragen. Auch in der Hotellerie fällt die Maskenpflicht, die Einschränkungen für Wellness- und Fitnessbereiche (Abstand und entsprechende Zutrittsbeschränkungen) bleiben aber. (rebu)