Das Oberlandesgericht Köln hob einen Freispruch für einen Mann auf, der Frauen auf seiner Internetseite unter anderem als "Menschen zweiter Klasse" bezeichnete. Foto: Christian Ohde / imago-images

Köln – Wer Frauen pauschal verunglimpft, kann einer aktuellen Entscheidung eines deutschen Gerichts zufolge wegen Volksverhetzung verurteilt werden. Das Oberlandesgericht Köln hob einen Freispruch des Landgerichts Bonn für einen Mann auf, der Frauen auf einer vom ihm betriebenen Internetseite immer wieder unter anderem als "Menschen zweiter Klasse" und "den Tieren näherstehend" bezeichnet hatte.

Schutz vor diskriminierenden Äußerungen

Dies greife Frauen in ihrer Menschenwürde an, stellte das Oberlandesgericht laut einer Mitteilung vom Montag klar. Zwar werde der Volksverhetzungsparagraf des deutschen Strafgesetzbuches in aller Regel zum Schutz von Minderheiten angewendet, greife aber auch hier. Nur weil Frauen aktuell die statistische Mehrheit stellten, könne nicht argumentiert werden, dass sie von anderen nichts zu befürchten hätten, begründeten die Richter. Auch dass Frauen nicht ausdrücklich in dem Paragrafen als zu schützende Gruppe genannt werden, ändere nichts daran, dass auch Frauen vor diskriminierenden Äußerungen geschützt werden.

Die Staatsanwaltschaft war nach einem Freispruch für den Mann in Revision gegangen. Das Landgericht Bonn muss nun erneut über den Fall entscheiden. (APA/dpa, 15.6.2020)