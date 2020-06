Foto: sum

Vor rund fünf Jahren ist der Diskonter Spusu an den Start gegangen. Seither konnten "300.000 Kunden" gewonnen werden, wie der Mobilfunker in seiner Aussendung am Montag schreibt. Dafür setzte Spusu auf eine einfache Strategie: niedrige Tarife. Am Montag startet Spusu auch einen Ableger in Italien.

Hierzulande arbeitet Spusu an seiner Rolle als vierter großer Netzbetreiber. In Niederösterreich und Burgenland beginnen aktuell bereits die Umsetzungen des eigenen 5G-Netzes. Die dafür notwendige Frequenz wurde bereits ersteigert. Derzeit surfen alle Kunden im Netz von "3", das Spusu als Untermieter nutzt. Im vergangenen Jahr bekam Spusu einen neuen Konkurrenten. "3" und der Lebenmittel-Händler Lidl zielen auf die gleiche Zielgruppe ab und dafür unterbieten sie mit Lidl-Connect schon mal die Tarife von Spusu.

Jahrestarife

Am Montag stellte Spusu auch neue Tarife vor. Darunter drei Jahrestarife:

Spusu-Jahrestarif 5: 500 Min, 500 SMS, 5 GB (davon 3,13 GB EU-Roaming) und 12 GB daten.trans.fair um einmalig 79 Euro/Jahr

Spusu-Jahrestarif 10: 500 Min, 500 SMS, 10 GB (davon 3,73 GB EU-Roaming) und 22 GB daten.trans.fair um einmalig 94 Euro/Jahr

Spusu-Jahrestarif 15: 500 Min, 500 SMS, 15 GB (davon 3,93 GB EU-Roaming) und 32 GB daten.trans.fair um einmalig 99 Euro/Jahr

Alle Tarife sind auch als "fix"-Variante wählbar, bei der die monatlichen Freieinheiten nicht überschritten werden können.

spusu 21.000: 500 Min, 500 SMS, 20 GB (davon 5,48 GB EU-Roaming) und 42 GB daten.trans.fair um 11,50 Euro pro Monat (red, 15.6. 2020)