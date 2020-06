Als die 17-jährige Isabelle aus den Ferien nach Paris zurückkehrt, beginnt sie als Prostituierte zu arbeiten: Marine Vacth in "Jung und schön", 3sat, 23.10 Uhr.

Foto: ZDF /Jean-Claude Moireau

18.30 MAGAZIN

Konkret: Die neuen Maskenregeln Die Maskenpflicht wird gelockert. Rechtsanwältin Maria In der Maur-Koenne informiert, worauf man achten muss und wo ein Mund-Nasen-Schutz weiterhin verpflichtend zu tragen ist. Bis 18.51, ORF 2

20.15 DOKUMENTATION

Feindbild Polizei In vielen Ländern ist die Polizei zum Feindbild geworden. Die Doku zeigt, wie die Gewaltspirale befeuert wird, versucht aber auch Lösungsansätze zu skizzieren. Bis 21.35, Arte

20.15 THRILLER

Outbreak – Lautlose Killer (USA 1995, Wolfgang Petersen) Wer bis vor kurzem bei tödlichen Viren vor allem an Menschen in gelben Schutzanzügen mit Astronautenhelmen dachte, hatte wahrscheinlich Bilder aus Wolfgang Petersens Thriller aus dem Jahr 1995 im Kopf. Ein Wiedersehen in besonderen Zeiten. Bis 22.50, Kabel 1

Trailer zu "Outbreak – Lautlose Killer". Warner Bros. DE

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind Nachbesserungen bei Corona-Hilfsmaßnahmen, Reisen im Corona-Modus, Summer-School auf dem Prüfstand und die Gemeinderatswahlen in der Steiermark. Live zu Gast im Studio ist Finanzminister Gernot Blümel. Bis 22.00, ORF 2

22.00 TALK

Willkommen Österreich Zu Gast bei Stermann & Grissemann sind der einstige Neos-Chef und Unternehmer Matthias Strolz und Schauspielerin Emily Cox. Bis 22.55, ORF 1

22.00 KOMÖDIE

Der Wein und der Wind (Ce qui nous lie, F 2017, Cédric Klapisch) Der 30-jährige Jean kehrt nach zehn Jahren zur Weinlese auf das familiäre Weingut im Burgund zurück. Der Vater liegt im Sterben, mit seinen Geschwistern muss Jean entscheiden, wie es weitergehen soll. Lebensfrohe wie melancholische Komödie, inszeniert von Cedric Klapisch (L’auberge espagnole). Bis 0.00, Servus TV

Trailer zu "Der Wein und der Wind". KinoCheck

22.30 MAGAZIN

Erlesen Gäste bei Heinz Sichrovsky sind der Politologe und Autor Peter Filzmaier, die Schriftstellerin Melanie Raabe und der Autor Josef Haslinger. Bis 23.20, ORF3

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Ein Recht auf den Tod? Der deutsche Bundesverfassungsgerichtshof hat zugunsten des Rechts auf assistierten Suizid entschieden, beim österreichischen Verfassungsgericht ist ein Verfahren anhängig. Die Doku geht ethischen Fragen rund um den "guten Tod" nach. Im Anschluss daran ist um 23.10 der zweite Teil von Der Weg der Erleuchtung – Heiligtümer des Buddhismus zu sehen. Bis 23.10, ORF2

23.10 COMING OF AGE

Jung und schön (Jeune & jolie, F 2013, François Ozon) Zurück aus den Ferien, beginnt sich die 17-jährige Isabelle (Marine Vacth), Tochter aus gutem Hause, zu prostituieren. Regisseur François Ozon (8Frauen) beobachtet das ebenso nüchtern und unterkühlt, wie die junge Frau ihrer Arbeit nachgeht. Bis 0.40, 3sat

Trailer zu "Jung und schön". STUDIOCANAL Home Entertainment