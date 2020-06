Auch beim User Interface soll sich bei der PS5 einiges ändern. Foto: Sony

Beim User Interface der PS5 soll sich im Vergleich zur PS4 alles ändern. Dies gab Matt MacLaruin, UX-Vizepräsident bei Sony, in einem Thread auf Linkedin bekannt. Die Rede ist dort von einer kompletten Überholung mit einigen "neuartigen Konzepten" und einer gänzlichen Überarbeitung des User Interfaces. Laut MacLaurin soll dieses "eher subtil" ausfallen.

Redseliger Vizepräsident

Einen ersten Ausblick soll es bereits in Bälde geben. Beim kürzlich stattgefundenen "Die Zukunft des Gamings"-Event wurden kleine Elemente des User Interfaces immer wieder eingestreut. MacLaurin verriet übrigens ferner, dass es eventuell eine schwarze Version und spezielle Hardware-Designs rund um die PS5 geben soll. Auf die Frage, ob sich der Homescreen der Konsole verändert, antwortete er ebenso mit einem "Vielleicht".

Microsoft verfolgt anderen Ansatz

Microsoft verfolgt bei der Xbox Series X übrigens einen anderen Ansatz. So soll kein komplettes Redesign des User Interfaces stattfinden. Stattdessen will man das aktuelle Dashboard der Xbox One vielerorts verbessern und verfeinern. Der Umstieg soll dadurch einfacher von dannen gehen. Beide Konsolen landen Ende des Jahres in den Geschäften. Die PS5 soll laut Amazon 500 Euro kosten. (red, 15.6.2020)