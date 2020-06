Der Amerikaner entwarf für Lady Gaga und Kanye West und gründete das Streetwear-Label Alyx. Nun tritt er die Nachfolge von Clare Waight Keller bei Givenchy an.

Zwei Monate hatte sich das französische Modehaus Givenchy mit der Verkündung des neuen Kreativchefs Zeit gelassen – bereits im April war der Abgang der britischen Designerin Clare Waight Keller kommuniziert worden.

Am Montag gab das Unternehmen nun endlich das Engagement des 34jährigen Amerikaners Matthew Williams bekannt. Mit dessen Verpflichtung beginnt ein völlig neues Kapitel bei dem zum Luxuskonzern LVMH gehörenden Modeunternehmen.

Matthew Williams heißt der Neue bei Givenchy Foto: Paolo Roversi/ Givenchy

Williams Karriere ist ein Gegenentwurf zu dem klassischen Profil seiner Vorgängerin, deren publikumswirksamster Entwurf Meghan Markles Brautkleid war. Der in Chicago geborene US-Amerikaner hat als Kreativchef für Lady Gaga und Kanye West gearbeitet, sich mit Virgil Abloh und Heron Preston zu dem Streetwear-Kollektiv "Been Trill" zusammengetan, 2015 gründete er sein eigenes, nach seiner Tochter benanntes Label Alyx (mittlerweile heißt es 1017 ALYX 9SM). 2016 war er Finalist beim prestigeträchtigen LVMH-Modepreis, für sein Label kooperierte mit so unterschiedlichen Unternehmen wie Dior, Nike und Moncler.

Williams, der zuletzt im italienischen Ferrara gelebt hatte, wird für seine Verpflichtung nach Paris umziehen müssen. Er soll bei Givenchy Streetwear und High Fashion zusammenbringen – so wie das bereits der Süditaliener Riccardo Tisci in seiner zwölf Jahre andauernden Amtszeit immer wieder getan hatte.

Das Engagement dürfte zur Herausforderung werden: Seit dem Lockdown sind die Rufe nach einer Entschleunigung der Modeindustrie lauter geworden, das zum Luxuskonzern Kering gehörende Label Gucci will nur noch zwei Modekollektionen pro Jahr zeigen, Saint Laurent seine Schauen unabhängig vom Modekalender zeigen. Auch Designer wie Giorgio Armani und Dries Van Noten hatten sich für eine Reduktion der Kollektionen ausgesprochen. Viel Zeit bleibt Matthew Williams nicht. Die Präsentation seiner ersten Kollektion für Givenchy findet im Oktober statt. (red, 15.6.20220)