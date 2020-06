Das Hilfspaket für heimische Sportvereine ist maximal geschnürt, aber noch nicht auf den Weg geschickt. So gesehen nimmt es nicht wunder, dass die sportliche Kritik an der Regierung immer lauter wird und teils schon sehr verzweifelt klingt.

Heute, Dienstag, nimmt die Bundessportorganisation Sport Austria den nächsten Anlauf, um auf Versäumnisse hinzuweisen. Unter dem Titel "Game over nach der Overtime?" stellt Sport-Austria-Präsident Hans Niessl "schwer getroffene Vereine" wie den Boxklub Bounce der Nader-Brüder, die Oberwart Gunners (Basketball) und den 1. Simmeringer SC (Fußball) vor. Harsche Töne sind zu erwarten, ORF Sport + überträgt ab 10.30 Uhr live.

Die Hoffnung, die Verzögerung

Vielen Sportvereinen steht das Wasser fast schon bis zur Stirn. Dass Ende April erste Hilfsgelder fließen würden, war die Hoffnung gewesen, doch von Ende April hat man sich schon recht weit entfernt. Die Regierung hat zwar ein 700-Millionen-Euro-Paket für gemeinnützige Vereine beschlossen, es umfasst sportliche, kulturelle und soziale Einrichtungen. Doch die Erstellung der Richtlinien erweist sich als schwierig. Die Verzögerung trifft gemeinnützige Vereine umso härter, weil sie ohne Rücklagen dastehen.

Für den Wiener Sportstadtrat Peter Hacker ist es "beeindruckend traurig, dass es faktisch keinen Wirtschaftsbereich gibt, in dem eine Mehrheit sagt, die Hilfe sei angekommen. Wieso schaffen das andere Länder wie die Schweiz, Hilfspakete innerhalb von Stunden anzuweisen?"

Wiener Maßnahmen

Den Sport mit 15.000 Vereinen nennt Hacker im Gespräch mit dem STANDARD "den größten Bereich von ehrenamtlichem Engagement". Deshalb habe die Stadt Wien vielen Vereinen die Pacht und die Rückzahlung schon getätigter Förderungen erlassen. Nun müsse "ein Ruck durchs Finanzministerium gehen. Dort muss man die versprochenen Hilfen auf den Boden kriegen".

Dass just Sport- und Bewegungseinheiten bei der Wiederaufnahme des Schulunterrichts ausgeklammert wurden, hat der Wiener Sportstadtrat nicht verstanden. Schließlich sei Sport "ziemlich gescheit und gesund". Hackers Erklärung: "Plötzlich ist jeder Minister zum Gesundheitsminister geworden." Deshalb sei bei den Corona-Regeln "ein Fleckerlteppich" entstanden, der oft für Verwirrung sorge.

Helm mit Visier

Einige Sportarten trifft die Corona-Krise härter als andere, für Kampfsportarten und vor allem Teamsportarten in der Halle sind die Herausforderungen derzeit besonders groß. Laut Hacker gelte es möglichst zu verhindern, "dass man sich anschwitzen oder anspucken kann". Eishockey, nur zum Beispiel, sei da weitgehend aus dem Schneider. "Da gibt es ja keinen Haut-zu-Haut-Kontakt. Man muss nur vorschreiben, dass alle Spieler einen Helm mit Visier tragen." Laut Christian Feichtinger, dem Geschäftsführer der bet-at-home-Liga, steht "neben vielen anderen Maßnahmen" tatsächlich die Entwicklung spezieller Visiere im Raum.

In Kampfsportarten und auch im Handball oder Basketball wird laut Hacker "viel Geduld" gefragt sein. Da oder dort werden Verbände auch grundlegende Regeln adaptieren müssen. Hacker: "Da kann man auf die Kreativität der Verantwortlichen setzen."

Einen von Prä-Ibiza-Sportminister H.-C. Strache ins Auge gefassten Bau eines neuen Nationalstadions im Prater hatte Hacker kürzlich schon als "utopisch" bezeichnet. Die Umgebung des Happel-Stadions wird sich freilich verändern, schließlich entsteht dort in den nächsten vier, fünf Jahren ein neuer zentraler Busterminal.

Fix ist, dass die "Sport & Fun"-Halle abgerissen und an neuer Stelle wieder hingestellt wird. Neu ist, dass die Stadt Wien auch das Dusika-Stadion in die Überlegungen miteinbezieht. Für Hacker ist das Stadion "keine unproblematische Infrastruktur", es habe sich mit seiner Radbahn, die kaum genützt werde, "überholt". Möglich also, dass auch das Dusika-Stadion abgerissen und an anderer Stelle eine neue Halle errichtet wird. Hacker hat jedenfalls "zugestimmt, dass nachgedacht werden darf". (Fritz Neumann, David Krutzler, 16.6.2020)