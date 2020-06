Spielt gänzlich in Raumschiffen und ist bereits im Oktober für PC, Xbox One und PS4 verfügbar

EA hat überraschend ein neues Spiel im Star-Wars-Universum vorgestellt. Bei Squadrons handelt es sich um ein Game, das sich voll und ganz in einem Cockpit eines Sternenjägers abspielt. Dies hat es schon länger nicht mehr gegeben, obwohl derartige Spiele wie X-Wing: Alliance vor 20 Jahren der Renner waren. Gesteuert werden die Raumschiffe in der 2020er-Version in der Ego-Perspektive. VR wird unterstützt.

Diese Raumschiffe sind dabei

Als Entwickler von Star Wars: Squadrons fungiert Motive Montreal, die bei Battlefront 2 und Anthem beteiligt waren. Mit dabei sind laut den Machern folgende Raumschiffe. X-Wing, A-Wing, Y-Wing, U-Wing, TIE Fighter, TIE Interceptor, TIE Bomber und TIE Reaper. Erstes Gameplay soll in wenigen Tagen im Rahmen von EA Play gezeigt werden. Der Event startet am 19. Juni um 1 Uhr in der Früh.

EA Star Wars

Multiplayer mit Cross-Play

Mehrere Modi sollen Teil von Squadrons sein. EA hat auch aus dem Lootboxen-Debakel rund um Battlefront 2 gelernt. So soll man sämtliche Inhalte des Games freispielen können. Überraschenderweise wird das Game auch Cross-Play mit sich bringen, sodass Nutzer einer Xbox One, Playstation 4 und PC miteinander spielen können. Neben dem ausgiebigen Multiplayer-Modus soll es auch eine Kampagne geben.

Spiel erscheint bereits im Oktober

Allzu lange muss man auf das Spiel nicht warten. Dieses erscheint am 2. Oktober für genannte Plattformen und kostet 39,99 Dollar. Ob eine Version für PS5 beziehungsweise Xbox Series X kommt, lässt EA vorerst offen. Auf dem bevorstehenden Event wird man wohl mehr dazu erfahren. (dk, 15.6.2020)