Die Verleihung des renommierten US-Filmpreises findet wegen der Corona-Krise erst am 25. April und nicht wie geplant am 28. Februar statt

Erstmals sind bei den Oscars auch reine Streaming-Filme zugelassen. Foto: Danny Moloshok/Invision/AP

Hollywood – Die Oscarverleihung wird kommendes Jahr wegen der Coronakrise um zwei Monate verschoben. Der Gala wird erst am 25. April und nicht wie geplant am 28. Februar stattfinden, teilte die Academy of Motion Picture Arts and Sciencies am Montag in Los Angeles mit. Die Nominierungen für Hollywoods wichtigste Filmpreise sollen am 15. März verkündet werden.

Mit dem Oscar-Aufschub wolle man den Filmemachern die Möglichkeit geben, ihre Filme fertigzustellen und in die Kinos zu bringen, hieß es in einer Mitteilung der Akademie-Vorsitzenden. Die Show im kommenden Jahr sei ein "historischer Moment", um Filmfans in aller Welt durch die Kinokunst zu vereinen.

Auch reine Streaming-Filme zugelassen

Die Pandemie hat die Filmbranche hart getroffen. Bereits Mitte März mussten Kinos weltweit schließen, auch die Filmproduktion kam zum Erliegen. Wegen der geschlossenen Filmtheater hob die Academy für die kommende Verleihung erstmals die Regel auf, dass ein Film an mindestens sieben aufeinanderfolgenden Tagen in einem Kino in Los Angeles gezeigt werden musste, um nominiert werden zu können. Damit sind kommendes Jahr erstmals auch reine Streaming-Filme zugelassen. (APA, 15.6.2020)