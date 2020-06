BUCHTIPPS: Andrea Kromoser, familienlektüre.at & Ursula Tichy, buchstart.at

Du liebst Comics? Du magst es, wenn Geschichten überraschende Wendungen nehmen, und du gruselst dich gerne? Dann haben wir das richtige Buch für dich. Im Original ist der Text von dem bekannten Schriftsteller Roald Dahl. Die Illustratorin Pénélope Bagieu hat daraus eine extrem spannende und großartig illustrierte Graphic Novel gemacht. Es geht um rücksichtslose hässliche Hexen. Im Buch wird erklärt, woran man sie erkennt. An der blauen Spucke zum Beispiel. Sie hassen Kinder und wollen sie in Mäuse verwandeln. So weit, so schrecklich! Ein mutiger Junge, seine coole Oma und ein selbstbewusstes Mädchen stellen sich ihnen in den Weg. Ob sie die Hexen aufhalten können?

Roald Dahl, Pénélope Bagieu, "Hexen hexen". Aus dem Französischen von Silv Bannenberg. € 24,70 / 320 Seiten. Reprodukt, Berlin 2020. Ab 10 Jahren – oder sobald du bereit bist.

(Ursula Tichy)

"Frösche gibt es in allen Größen und Formen." Auf einer Seite dieses wunderbaren Frösche-Sachbuches werden sie in Lebensgröße gezeigt. Der Bauchflecken-Baumsteiger auf dem Bild ist nur 1,8 cm lang und der Teichfrosch ganze 16,5 mal 15,6 cm groß, das haben wir nachgemessen. Wusstest du, dass sich Frösche häuten und die Hautsekrete von Pfeilgiftfröschen zu den tödlichsten Substanzen zählen? Der Künstler Owen Davey hat das und viele Infos mehr für uns gesammelt, beschrieben und mit farbstarken Bildern illustriert.

Owen Davey, "Fantastische Frösche". Aus dem Englischen von Susanne Schmidt-Wussow. € 15,40 / 40 Seiten. Knesebeck, München 2019. Ab 6 Jahren.

(Andrea Kromoser)

Helsin ist voll sympathisch. Sie ist gut drauf, witzig und freundlich. Doch wenn ihr die Wut kommt, ist Helsin nicht mehr zu bremsen. Heftig wütend kann sie sein, so richtig, mit blutig geschlagenen Nasen, großem Streit und zerbrechenden Freundschaften. Die Autorin Stefanie Höfler verwickelt uns voll und ganz in diese Freundschafts-Schul-Familien-Geschichte. Wir lachen, bangen, denken und fühlen mit. "Helsin Apelsin" ist ein Buch für Mädchen und für Jungs, eines zum Selberlesen oder zum Vorlesen. Die Bilder von Anke Kuhl sind dazu genau richtig.

Stefanie Höfler, Anke Kuhl, "Helsin Apelsin und der Spinner". € 13,40 / 208 Seiten. Beltz & Gelberg, Weinheim 2020. Ab 8 Jahren.

Die Autorin Stefanie Höfler liest aus ihrem Buch. Beltz Verlagsgruppe

GAMES: Daniel Koller

Fliegende Autos, die Fußball spielen

Wenn du dich für Fußball und Autos interessierst, ist das Spiel "Rocket League" genau das Richtige für dich: Du kannst beide Leidenschaften in einem Game ausleben. Es geht nämlich darum, mit einem Fahrzeug allein oder mit Freunden Tore zu schießen. Während der Wettkämpfe kannst du Boosts sammeln, die dein Auto deutlich schneller machen. Die Fahrzeuge bleiben nicht nur auf dem grünen Rasen, sondern fliegen manchmal wild durch die Luft. Sogar Saltos sind möglich. Du kannst bei "Rocket League" außerdem gemeinsam mit deinen Freunden online spielen. (PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch)

Eigene Levels für Mario und Luigi basteln

Bei "Super Mario Maker 2" kannst du deine Kreativität ausleben und zugleich jede Menge Spaß haben. So ist es bei dem Game für die Nintendo Switch möglich, Levels zu basteln, die dann wiederum von dir oder deinen Freunden mit Mario oder Luigi gemeistert werden können. Hast du genug vom Baumodus, kannst du dich auch dem Abenteuer- oder dem Online-Modus hingeben. Dort erwarten dich Levels von Nintendo, bei denen du ebenso wild durch die Levels hüpfen und so viele Punkte wie möglich sammeln musst. (Nintendo Switch)

Knote dich um die Welt!

Bei "Unravel 2" sind die Superhelden etwas anders. Sie bestehen aus Garn – also aus dem Stoff, mit dem man Kleidung herstellt. Die Geschichte des Spiels beginnt in einem kalten Land. Dort erwartet dich und die wolligen Kreaturen ein spannendes Abenteuer, das du am besten mit deinen Freunden startest. Manchmal können die Rätsel in "Unravel 2" ganz schön knifflig und herausfordernd werden. Insgesamt ist es aber ein knuffiges Abenteuer, bei dem du dich akrobatisch durch die Welt schwingst, knotest und läufst. (PC, Playstation 4, Xbox One und Nintendo Switch) (17.6.2020)