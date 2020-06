Die Zahl der US-Soldaten soll von 52.000 auf 25.000 reduziert werden, teilte die deutsche Botschafterin in Washington mit

Foto: dapd / Mario Vedder

Washington – Der radikale US-Truppenabzug aus Deutschland ist offenbar beschlossene Sache. Deutschland sei von dem US-Plan informiert worden, teilte die deutsche Botschafterin in Washington, Emily Haber, am Montagnachmittag (Ortszeit) mit. Demnach soll die Zahl der US-Soldaten im Land auf 25.000 sinken. Derzeit ist das US-Militär mit 52.000 Personen in Deutschland präsent, davon sind aber 17.000 Zivilisten.

Das Pentagon sei damit beauftragt worden, den Plan durchzuführen, sagte die Diplomatin. Zuvor hatte US-Präsident Donald Trump entsprechende Pläne öffentlich bestätigt und mit den vermeintlich zu niedrigen Verteidigungsausgaben Deutschlands begründet. Er nannte aber auch die Handelspolitik sowie die deutsch-russische Gaspipeline Nord Stream II als Grund. (APA, 15.6.2020)