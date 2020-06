[Panorama] Coronavirus: Nicht alle demaskieren sich beim Einkauf.

Pro & Kontra: Einkaufen gehen ohne Maske.

Regierungsklausur: Arbeitslosenbonus bei zwei Monaten ohne Job.

Behörden gaben Rückendeckung für Ischgler Lokale, die weiterfeierten.

[Inland] Kurz geht von einer weiteren Phase mit Corona-Maßnahmen aus

[International] USA lassen Hydroxychloroquin bei Covid-19-Behandlung nicht mehr zu.

USA ziehen Truppen aus Deutschland ab

[Wirtschaft] Konjunkturschub durch erneuerbare Energien.

Wen Türkis-Grün entlastet und wer direkte Zuwendungen erhält.

[Karriere] Wer sich als Führungskraft profilieren will, braucht bestimmte Eigenschaften und Kompetenzen. Mit folgenden Fähigkeiten sollten Teamleiter, Manager und Co. ausgestattet sein.

[Wetter] In den meisten Landesteilen bleibt es auch am Dienstag überwiegend unbeständig. Die meisten Regenschauer ziehen weiterhin entlang der Alpennordseite durch, aber auch von Osten her greift eine Schauerzone auf das Burgenland, Niederösterreich und Wien über. Einzelne Gewitterentwicklungen können dabei sein. Die Sonne scheint nur zeitweise. Bis 24 Grad.

[Zum Tag] In Irland ist heute Bloomsday, ein alljährlich am 16. Juni feierlich begangener Gedenktag, der sich auf den Ulysses, das Hauptwerk des irischen Schriftstellers James Joyce, bezieht. Namensgeber ist die Hauptfigur des Romans, Leopold Bloom.