Österreicher können auch wieder in die begehrten Urlaubsländer Italien, Kroatien und Griechenland reisen.

Foto: APA / Roland Schlager

Wien – Am Dienstag machte Österreich einen großen Schritt zu Wiederherstellung der Reisefreiheit. Um Mitternacht fielen die vor rund drei Monaten verhängten Einreisebeschränkungen für Ankommende aus fast allen EU-Ländern. Österreicher können damit wieder in 31 europäische Länder auflagenfrei reisen, darunter die Urlaubsländer Italien, Kroatien und Griechenland.

Ausgenommen von der Grenzöffnung sind Spanien, Portugal, Schweden und Großbritannien. Nachdem Spanien seinerseits nun aber früher als geplant seine Grenzen für den Tourismus wieder öffnet, wird auch hierzulande über ein Vorziehen der Öffnung nachgedacht. Spätestens für 1. Juli ist jedoch eine Neubewertung der Situation geplant. Für die anderen drei Länder sind noch keine Pläne bekannt. Es gilt weiterhin die höchste Sicherheitswarnung (Stufe 6).

Informationen im Vorfeld

Bei der Rückkehr nach Österreich sind im Falle dieser Länder weiterhin ein negativer Coronatest oder eine 14-tägige Quarantäne verpflichtend. Dasselbe gilt für europäische Länder außerhalb des Europäischen Wirtschaftsraums (EWR) – also etwa Serbien, Bosnien, Russland und die Türkei. Für Reisen nach Italien gibt es hingegen keine Beschränkungen, allerdings gibt es wegen der nach wie hohen Infektionszahlen für die norditalienische Region Lombardei eine partielle Reisewarnung.

Trotz der von Österreich getroffenen Erleichterungen, was eine Wiedereinreise betrifft, sollte man sich im Vorfeld einer Reise über die Situation im Zielland informieren. Es gelten zum Teil unterschiedliche Regeln, was die Einreise betrifft. So muss man etwa als Tourist bei der Einreise in die Niederlande die Reservierung einer Unterkunft vorweisen können. Auf der Website reopen.europa.eu lassen sich die Bestimmungen im jeweiligen Zielland abfragen.

Urlaub trotz Infektionsrisiko

Nachdem alle europäischen Länder weiterhin mit einer hohen – wenn auch nicht mit der höchsten – Sicherheitswarnung seitens des Außenministeriums versehen wurden, könnte das auch arbeitsrechtliche Konsequenzen haben, wenn man dorthin verreist und sich infiziert. In so einem Fall wäre der Arbeitgeber nicht zur Fortzahlung des Entgeltes verpflichtet, wenn man dann nicht arbeiten kann, sagte Experte Alexander Tomanek von der Arbeitkammer im Ö1-Frühjournal. (red, APA, 16.6.2020)