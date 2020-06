Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger, Finanzminister Gernot Blümel (beide ÖVP) und Leonore Gewessler (Grüne) leiteten den zweiten und letzten Klausurtag der Regierung ein. Foto: APA/Roland Schlager

Der zweite Tag der türkis-grünen Regierungsklausur stand etwas mehr im Zeichen der Klimakrise. Zunächst fasste Finanzminister Gernot Blümel (ÖVP) beim "Doorstep" vor Journalisten ein paar bekannte Punkte aus den Corona-Paketen zusammen. Seine Parteikollegin und Landwirtschaftsministerin Elisabeth Köstinger und Umweltministerin Leonore Gewessler (Grüne) erklärten daraufhin in groben Zügen den ökologischeren Teil der Maßnahmen. Die gesamten Ergebnisse der Regierungsklausur werden heute um 13.30 Uhr präsentiert.

Köstinger kündigte Entlastungen für land- und forstwirtschaftliche Betriebe mit einem Volumen von 400 Millionen Euro an. Die Landwirtschaft sei von der Corona-Krise stark betroffen gewesen, da durch den Wegfall der Hotellerie und Gastronomie Absatzmärkte fehlten. Inmitten einer globalen Wirtschaftskrise sei klar, dass es noch dauern werde, bis hier wieder Stabilität herrsche. Daher soll es beispielsweise eine Reduktionen bei den Sozialversicherungsbeiträgen, eine Anhebung der Pauschalierungspflicht auf 7.000 Euro und die Streichung der Solidaritätsabgabe für Bauernpensionen geben. Darüber hinaus sollen staatliche Investitionen in den Forstbereich fließen, rund 91 Millionen Euro in die etwa durch den Borkenkäfer angeschlagenen Wälder zur Wiederaufforstung. Auch Geld für die Forschung kündigte Köstinger an – etwa in Richtung von Holz-Gas-Anlagen oder Holz-Diesel, um fossile Brennstoffe zurückzudrängen.

Daran schloss Umweltministerin Gewessler an, dass die Klimakrise "die große Krise unserer Zeit bleibt". Investitionen in diesen Bereich seien das beste Konjukturprogramm, das regionale Arbeitsplätze und Wertschöpfung vor Ort schaffe. 300 Millionen Euro sollen in den Ausbau der Öffi-Infrastruktur fließen, 250 Millionen Euro in die Modernisierung von Bahnhöfen. "Das sind Aufträge und Investitionen, die österreichischen Klein- und Mittelbetrieben zugutekommen", sagte Gewessler. Mit der Milliarde für die Gemeinden seien ebenfalls wichtige ökologische Weichen gestellt worden. Auch das 1-2-3-Öffi-Ticket hob die Ministerin einmal mehr hervor.

Klarstellung für Arbeitslosenbonus

Am Montag präsentierte die Regierung vor allem das, was davor seit dem Wochenende hinlänglich bekannt gewesen war. Die wesentlichsten Neuerungen betrafen wohl die Einmalzahlung für Arbeitslose von 450 Euro. Arbeitsministerin Christina Aschbacher (ÖVP) erklärte, dass jene den Bonus beziehen können, die zwischen Juli und September mindestens zwei Monate ohne Job waren. Sozialminister Rudolf Anschober (Grüne) schickte am Montagabend noch nach, dass Notstandshilfebezieher und "Aufstocker", also Menschen, die zusätzlich Mindestsicherung beziehen, von dem Bonus profitieren sollen. Das hatte die SPÖ zuvor bezweifelt. Der 360-Euro-Kinderbonus soll für alle Kinder ausbezahlt werden, die Familienbeihilfe beziehen. (Jan Michael Marchart, 16.6.2020)