Wo tragen Sie noch Ihre Maske? Foto: APA/Sebastian Kahnert

Der 15. Juni markierte das Ende der Maskenpflicht im Handel und in der Gastronomie – Masken müssen somit nur noch in öffentlichen Verkehrsmitteln, im Gesundheitsbereich und bei Dienstleistern, bei denen der Ein-Meter-Sicherheitsabstand nicht eingehalten werden kann, getragen werden. Gesundheitsminister Rudolf Anschober (Grüne) appelliert hier an die Eigenverantwortung der Bevölkerung: An Orten, an denen die Maskenpflicht nicht mehr gilt, bei denen der Mindestabstand aber nicht eingehalten werden könne, solle man dennoch einen Mund-Nasen-Schutz tragen.

Stimmen aus dem Forum

Die Lockerungen teilen das STANDARD-Forum. Während die einen sich über das Ende der Maskenpflicht in den meisten Bereichen freuen, wollen die anderen aus Sicherheitsgründen daran festhalten. So wie auch dieser User, der im Außendienst beschäftigt ist:

Ein anderer trägt die Maske aus gesundheitlichen Gründen:



"Tut nicht weh und ist Gewohnheit geworden", so sieht dieser User das Tragen der Masken im öffentlichen Raum:

Manche zeigen sich zufrieden mit dem System der Eigenverantwortung:

Andere sind froh, dass die Maskenpflicht in den meisten Bereichen gefallen ist:

Dieser User würde gar einen Lockkdown bevorzugen:

Wo tragen Sie weiterhin Maske – auch wenn Sie es nicht müssten?

Und warum? Und falls nicht – warum nicht? Welche Beobachtungen dazu konnten Sie im Alltag machen? Und wie hält es Ihr soziales Umfeld damit? Teilen Sie Ihre Erfahrungen im Forum! (aan, 17.6.2020)