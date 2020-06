Der Pangong-See auf über 4.000 Meter Höhe ist eigentlich eine Touristenattraktion. Seit einigen Wochen ist er aber Schauplatz des Konflikts zwischen China und Indien. Foto: AP/Manish Sawrup

Neu-Delhi/Peking – In der Nacht von Montag auf Dienstag sind an der umstrittenen Grenze zwischen Indien und China zwei indische Soldaten und ein indischer Offizier getötet worden. Die Eskalation hat in Galwan im Bundesstaat Ladakh stattgefunden, wo sich seit mehreren Wochen einige hundert Soldaten beider Armeen gegenüberstehen. Es sind die ersten Todesopfer entlang der umstrittenen indisch-chinesischen Grenze seit 45 Jahren.

"Während des Deeskalationsprozesses im Galwan-Tal ist es zu einem gewalttätigen Zusammenstoß mit Opfern auf beiden Seiten gekommen. Dabei kamen auf indischer Seite ein Offizier und zwei Soldaten ums Leben", gab die indische Armee am Dienstag bekannt. China bestätigte das bisher nicht. Der chinesische Außenminister Zhao Lijian sagte am Dienstag, dass Indien am Montag zweimal die Grenzlinie "für illegale Aktivitäten" übertreten habe, was zu einem "ernsthaften physischen Konflikt" geführt habe. Hu Xijin, der Chefredekteur der staatlich kontrollierten "Global Times", postete auf Twitter, dass es auch auf chinesischer Seite Opfer gab.

Erste Todesopfer seit 1975

Nach Angaben der indischen Armee treffen sich aktuell hochrangige Armeevertreter in Galwan, um die Situation zu entschärfen. Laut indischen Medien ist bei dem Zwischenfall kein Schuss gefallen, die Soldaten beider Länder sollen mit Steinen und dergleichen aufeinander losgegangen sein.

Seit 1975 ist es zu keinem Schusswechsel entlang der Grenze mehr gekommen, und kein Soldat war seitdem getötet worden. Verschiedene Abkommen zwischen Peking und Neu-Delhi sollen Eskalationen verhindern.

Der Sprecher der Oppositionspartei Congress, Randeep Surjewala, nannte den Zwischenfall in einem Tweet "schockierend" und "inakzeptabel".

Umstrittene Grenze als Ursache

Bereits vor knapp zwei Wochen einigten sich die zwei Länder auf den aktuellen Deeskalationsprozess, nachdem sich an verschiedenen Punkten entlang der umstrittenen Grenze Soldaten gegenübergestanden waren. Laut indischen Medien waren chinesische Soldaten im Osthimalaja in Sikkim und im Westhimalaja beim Pangong-See, in Demchok und in Galwan auf indisches Territorium eingedrungen. China dementierte und verwies darauf, dass Indien auf chinesischem Territorium Infrastruktur gebaut habe. Den Kern des Problems macht die circa 3.500 Kilometer lange gemeinsame Grenze aus, über die es an verschiedenen Punkte unterschiedliche Auffassungen gibt. 1962 war es zu einem Krieg zwischen den zwei Ländern gekommen, den Indien verlor.

In den vergangenen Jahren rüstete sowohl China als auch Indien wieder verstärkt entlang der Grenze auf. 2017 kam es im Sommer zu einem fast drei Monate andauernden "Standoff" am Doklam Plateau bei Bhutan, der friedlich gelöst werden konnte.

Vor allem eine Straße, die Indien entlang der Grenze in Galwan baut, soll laut Analysten der chinesischen Regierung ein Dorn im Auge sein. (saw, 16.6.2020)