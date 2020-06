Dass das – dezent formuliert – ein kleines bisserl seltsam aussieht, ist klar. Aber wie im Märchen von des Kaisers neuen Kleidern sind es eben fast immer und fast ausschließlich Kinder, die auch laut und deutlich sagen, dass bizarr ist, was bizarr aussieht: Zuerst rennt einer mit "Taucheranzug", Badehaube und Schwimmbrille am Kopf, Handflossen ("Paddles") in der Hand, einem Schaumstoffdings ("Pullbuoy") an der Hüfte und einer orangen Baywatch-Boje ("Safety Buoy") in der Hand bei sommerlichen Temperaturen an ein paar hundert Menschen in Badehose oder Bikini vorbei, steigt dann mit den Laufschuhen ins Wasser, schwimmt ans andere Ufer, krabbelt an Land – und rennt dort weiter, bevor er wieder ins Wasser …: "Mama, ist das ein Verrückter?"