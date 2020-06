Mariusz Jan Demner erhält IAA Global Compass Award. Foto: STANDARD, Urban

Wien – Der Vorsitzende und Weltpräsident der IAA, Srinivasan Swamy, gab die Gewinner der IAA Champion Compass Awards 2020 bekannt. Unter den fünf ausgezeichneten IAA-Mitgliedern ist dieses Jahr auch Mariusz Jan Demner, Gründer von Demner, Merlicek & Bergmann.



"Die IAA ist in erster Linie ein Zusammenschluss herausragender Persönlichkeiten und die IAA Compass Awards würdigen außerordentlich engagierte Mitglieder für ihre zahlreichen Erfolge und Dienstleistungen, um die IAA weltweit voranzubringen und das weltweite Ansehen der Marketingkommunikation zu verbessern. Die diesjährigen Preisträger haben nicht nur ihre Expertise eingebracht, sie inspirierten die MARCOM-Industrie mit ihrer Vision, Energie, Leidenschaft und ihrem engagiertem Handeln", sagt Srinivasan Swamy zum Award.

Neben Demner wurden Tom Doctoroff (Global Senior Advisor, Prophet, USA), Walid Kanafani (Beyond Consulting Services, Kuwait), Prashant Kumar ´(Entropia, Malaysia) und Joel Nettey (Ninani Group, Ghana) mit dem Award geehrt.

"Meine Beziehung zur IAA hat Jahrzehnte gedauert, da ich viele Jahre als Vorstandsmitglied des IAA Austrian Chapter tätig war. Wenn man in der Werbung arbeitet, ist man in einem 'Champions-Business'. Ich möchte der IAA International dafür danken, dass sie mich in die Reihe ihrer Champions aufgenommen hat", so Mariusz Jan Demner. (red, 16.6.2020)