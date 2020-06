Änderung in Aktualisierung verärgert Nutzer, das Problem ist schon vor Monaten in der Testphase aufgefallen

Wird das eigene Windowssystem nach langer Nutzung träge und fehlerhaft – etwa durch allerlei Karteileichen in der Registry, Treiber-Überbleibsel und andere Dinge – empfiehlt sich eine Neuinstallation. Ein Prozess, den Microsoft mit Windows 10 vereinfacht hat. Wer das System zurücksetzen möchte, muss nicht wieder bei der Speicherformatierung beginnen, sondern kann auch eine schnelle Auffrischung durchführen.

"Sauberer Start" nennt sich die Option, die sich in den Sicherheitseinstellungen verbirgt. Dabei setzt sich Windows selbst zurück und entledigt sich dabei auch sämtlicher Software, die nicht zum Lieferumfang gehört. Zudem werden automatisch auch die aktuellsten Updates eingespielt. Der große Vorteil für den Nutzer: In der Regel läuft der Prozess schnell ab, dazu bleiben auch eigene Dateien und Einstellungen erhalten.

Das Feature ist nun nicht mehr hier... Foto: Screenshot

Rätselraten

Das Feature wurde jedoch seit dem großen Mai-Update auf Version 2004 vermisst. Zwar ist es nach wie vor an gleicher Stelle aufgelistet, anstelle einer Schaltfläche zum Start des Vorgangs fand sich dort jedoch nur noch ein Hyperlink zu "zusätzlichen Informationen" auf Microsofts Website. Die verlinkte Infoseite half allerdings nicht weiter, denn auf ihr fand sich nur eine Anleitung für die nicht nutzbare Funktion.

Zunächst wurde vermutet, dass die Funktion komplett entfernt wurde. Mittlerweile hat Bleeping Computer allerdings einen Workaround gefunden. Die Rücksetzung lässt sich in Gang setzen, in dem man die Eingabeaufforderung als Administrator öffnet und dort den Befehl "systemreset.exe -cleanpc" (ohne Anführungszeichen) eingibt. Das Feature ist also technisch noch da, aber eben nicht mehr einfach so abrufbar.

Die Situation sorgt jedenfalls für Ärger und Unverständnis. Denn die Existenz des Problems ist keineswegs neu. Bereits vor acht Monaten, als Microsoft eine frühe Version des Mai-Updates an erste Tester im Insider-Programm verschickte, gab es dazu erste Rückmeldungen.

...sondern hier. Foto: Screenshot

Funktion nun bei "Zurücksetzen" dabei

Erst vor einem Tag hat Microsoft die verlinkte Website aktualisiert und klärt dort nun auf, dass die Funktionalität von "Sauberer Start" nun Teil der Funktion "Diesen PC zurücksetzen" (zu finden unter "Updates und Sicherheit" > "Wiederherstellung") ist.

Wer diese verwendet, kann in einem Folgedialog aussuchen, ob er die eigenen Dateien und Einstellungen sichern oder das System vollständig neu aufsetzen möchte. Warum der Hyperlink am alten Standort des Features nicht direkt zu diesem Punkt führt, hat Microsoft bislang noch nicht erklärt. (gpi, 16.06.2020)