Wien – Toni Oberndorfer ist mit dem österreichischen Sportjournalisten-Preis 2020 ausgezeichnet worden. Der ORF-TV-Redakteur gewann den von Sports Media Austria (SMA), der Vereinigung der österreichischen Sportjournalisten, vergebenen Preis mit seinem Beitrag "Flucht und Verrat – Die Stasi-Akte Tuchscherer".

Oberndorfer setzte sich mit 29,6 Prozent der Stimmen durch und erhält den von Coca-Cola gesponserten Siegerscheck in Höhe von 2.000 Euro. In seinem Beitrag thematisierte er die Flucht von DDR-Skispringer Claus Tuchscherer, der sich bei den Olympischen Winterspielen 1976 in Innsbruck abgesetzt hat und später für den ÖSV an den Start ging.

STANDARD-Redakteur Andreas Hagenauer gewinnt bei Multimedia

Die weiteren Klassensieger sind Moritz Ablinger (Print/Ballesterer), Leonhard Föger (Foto/Reuters), Andreas Hagenauer (Multimedia/DER STANDARD) und Silvana Strieder (Audio/Radio NJOY 91,3), die jeweils einen Scheck über 1.000 Euro bekommen. Den mit 500 Euro dotierten Nachwuchs-Preis gewann Martin Hanebeck von Dazn. (APA, 16.6.2020)