Ein australisches Unternehmen will mit dem mobilen Truck schon sehr bald in gewissen Märkten konkurrenzfähig sein. "Echte" Maurer sollen andere Aufgaben übernehmen

In ihrem ureigenen Sinn sind Roboter dazu gedacht, uns harte und schwere Arbeit abzunehmen, Prozesse zu optimieren, Zeit zu sparen. Der Hadrian X der australischen Firma FBR (ehemals Fastbrick Robotics) will genau das erreichen. Die aktuell einsatzfähige Maschine schlichtet binnen einer Stunde bereits 200 maßangefertigte Ziegel – in Tests soll das Nachfolgemodell schon bis zu 1.000 Stück in der Stunde legen können. Spätestens dann werde man in einigen Märkten der Welt konkurrenzfähig werden, prophezeit Firmen-CTO Mark Pivac – Billiglohnländer einmal ausgenommen.

FBR

Es ist ein weiterer Schritt, um harte körperliche Arbeit am Bau zu reduzieren und gut ausgebildete Maurer für Spezialkonstruktionen und die Überwachung des Baufortschritts einzusetzen. Je nach Schwierigkeitsgrad schafft der vollautomatisierte Hadrian X die Fertigstellung eines Hauses in einem oder drei Tagen. Der römische Kaiser Hadrian, von dem sich der Name des Roboters ableitet, brauchte für die Erbauung seiner 117 Kilometer langen Grenzkontrollmauer in Großbritannien immerhin rund sechs Jahre.

Schnelltrocknender Klebstoff

Was den Roboter so zukunftsweisend machen soll, ist nicht nur die Geschwindigkeit, sondern auch die Präzision, mit der er arbeitet. Einmal mit Daten gefüttert, schlichtet die Maschine jeden Ziegel millimetergenau an den richtigen Platz und sorgt für eine perfekt gerade Mauer. Auch von einem wackelnden Schiff aus könnte er eine gerade Mauer hochziehen, denn Wind und Erschütterungen werden 100-mal pro Sekunde austariert. Auch die einzelnen Ziegel werden ohne große Mühe und ressourcenschonend präzise geschnitten – kein Ziegel zu viel wird gebraucht, und auch kein Tropfen Klebstoff. Zusammengehalten werden die Ziegel nämlich nicht von klassischem Mörtel, sondern von einem eigens entwickelten Klebestoff, der binnen 45 Minuten ausgehärtet ist.

Per Greifarm kann der mobile Truck in bis zu 30 Metern Entfernung Mauern aufziehen. Als potenzielles Einsatzgebiet neben dem klassischen Wohnbau sieht Innovationsleiter Steve Pierz etwa den Wiederaufbau nach Naturkatastrophen. "Ich sehe Scharen dieser Roboter vor mir, die in kurzer Zeit Wohnbauten in Katastrophengebieten errichten", sagt Perz. Auch bei einem saudischen Wohnbauprojekt mit 50.000 Wohnungen soll Hadrian X getestet werden. Für ein weiteres Pilotprojekt in Europa sollen die passenden Ziegel vom österreichischen Tonbaustoffhersteller Wienerberger kommen. (faso, 17.6.2020)