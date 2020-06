Whatsapp bekommt ein neues Feature. Foto: apa

Whatsapp startet ein neues Feature: User in Brasilien können nun direkt innerhalb der App Bezahlungen tätigen. Zuvor wurde die Option in Indien getestet. Zum Einsatz kommt dabei Facebook Pay, ein Service, den der Mutterkonzern Facebook im vergangenen Jahr gestartet hatte. Dabei geht es vor allem um Bezahlungen an Unternehmen. Hier kommt Whatsapp Business zum Einsatz, ein Dienst, der in Österreich noch nicht gestartet ist und eine direkte Kommunikation zwischen Kunden und Firma ermöglicht.

Zunächst kostenlos

Whatsapp Pay, ist für Nutzer kostenlos, Unternehmen müssen 3,99 Prozent an Facebook abgeben, wenn sie Geld bekommen. Transaktionen sollen dann entweder anhand eines Fingerabdrucks oder eines sechstelligen PINs autorisiert werden. Das Geld wird dann von der Kreditkarte oder dem Bankkonto abgebucht. Der Konzern hatte ursprünglich geplant, den Dienst zunächst in Indien einzuführen, jedoch wurde der Start aufgrund von regulatorischen Hürden nach hinten verschoben.

Weltweiter Start geplant

Facebook will seinen Messenger vermehrt zu einer kommerziellen Plattform verwandeln: Die App zählt immerhin zwei Milliarden Nutzer und wird in Ländern, in denen Whatsapp Business angeboten wird, vor allem von kleineren Firmen genutzt. Der IT-Riese will das Bezahl-Feature zunächst in Brasilien ausrollen und später auch in anderen Ländern einführen. (red, 16.6.2020)