Italien: Umarmt wird später

Das wird ein etwas anderer Sommer. Keine großartigen Umarmungen, kein Bussi rechts, Bussi links. Dafür darf man wieder nach Bella Italia, dem Lieblingsurlaubsziel vieler Österreicher und Österreicherinnen im Sommer, ohne Quarantäne bei der Rückkehr. Bis auf die Lombardei, die noch immer als Risikogebiet eingestuft ist, kann der ganze Stiefel von der Oberen Adria bis Kalabrien und Sizilien bereist werden, natürlich immer mit gebotener Vorsicht.

Die meisten fahren seit jeher mit dem eigenen Auto auf die Apenninenhalbinsel; das wird heuer nicht anders sein, zumal grenzüberschreitende Flugzeug-, Bus- und Bahnverbindungen erst allmählich wieder hochgefahren werden. So ist der Railjet von Wien nach Bozen erst seit Montag wieder in Betrieb. Andere Verbindungen sollen in Abstimmung mit italienischen Stellen schrittweise reaktiviert werden.

Die Hotellerie nimmt sich ebenfalls Zeit. So sind etwa im Zentrum von Rom viele Unterkünfte noch geschlossen. An den Küsten bereiten sich zahlreiche Hotels weiter darauf vor, die erforderlichen Hygieneregeln und Vorschriften zum Abstandhalten, etwa beim Essen, umzusetzen. Buffets in Hotels sind verboten.

In Restaurants gilt eine Maskenpflicht. Der Mund-Nasen-Schutz muss selbst mitgebracht, zum Essen darf er abgenommen werden. Desinfektionsmittel müssen überall bereitstehen. Das gilt auch für Museen.

Anders als üblich geht es auch am Meer zu: Der Zugang zu Strandbädern muss teilweise vorab gebucht werden. Das und die an allen Stränden in gehörigem Abstand vonein ander aufgestellten Sonnenschirme sollen verhindern, dass die Menschen zu dicht aneinander in der Sonne braten.

Touristische Infos: www.italia.it/en/home.html