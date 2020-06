Erste Reihe fußfrei kann man derzeit wieder zuschauen, wie sich Politiker wegen eines Verkehrsthemas in die Haare kriegen. Nein, diesmal geht es nicht um Radwege, sondern um die teilweise Verbannung von Pkws und Lkws aus der Wiener Innenstadt. Der erste Bezirk soll weitgehend autofrei werden.

Stadt und Bezirk verhandeln schon seit Monaten, wenn nicht Jahren darüber. Aber offenbar ist es nicht leicht, zu einer Einigung zu kommen. Mit dem Durchsickern der schon fortgeschrittenen Pläne ist nun zumindest öffentlicher Druck vorhanden. Das kann in dem Fall gar nicht schaden, weil Vizebürgermeisterin Birgit Hebein (Grüne) und City-Chef Markus Figl (ÖVP) nun mit Konkreterem herausrücken müssen. Die Zeit für Taktiererei ist vorbei.

Der Stephansplatz in der Wiener Innenstadt. Foto: APA/ROLAND SCHLAGER

Es ist nicht das erste Mal, dass die Standpunkte zwischen Bezirk und Stadt zunächst auseinandergehen. Dabei sollten bei der Verkehrsberuhigung längst alle an einem Strang ziehen. Es können noch so viele Smart-City-Strategien geschrieben werden – wenn vieles davon in der Schublade verschwindet, ist das unbefriedigend. Was tun? Die Forderung der Initiative "Platz für Wien" nach einer Art Durchgriffsrecht der Stadt auf die Bezirke ist gar nicht abwegig.

Übrigens brauchte es dann im Eifer des Konflikts auch keine Vetodrohungen von Bürgermeister Michael Ludwig (SPÖ), der dadurch die Bemühungen seiner Vizebürgermeisterin untergräbt. Aber, ach ja, es sind bald Wahlen. (Rosa Winkler-Hermaden, 16.6.2020)