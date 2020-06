Auch Rashford selbst ist als Kind auf kostenlose Mahlzeiten in der Schule und die örtliche Essenausgabe angewiesen gewesen. Foto: Reuters/Tony O'Brien

London – Der englische Fußball-Internationale Marcus Rashford hat mit einem offenen Brief an britische Abgeordnete dafür gesorgt, dass Kinder aus bedürftigen Familien während der Schulferien Essensgutscheine bekommen. Der Profi von Manchester United hatte in dem Brief vom Montag betont, er sei als Kind selbst auf kostenlose Mahlzeiten in der Schule und die örtliche Essenausgabe angewiesen gewesen.

Der 22-Jährige appellierte deshalb an die Politik, die Hilfeleistung nicht einzustellen. Am Dienstag stimmte die britische Regierung seinem Vorschlag zu.

Betroffene Familien hatten während der Ausgangsbeschränkungen durch die Corona-Krise Gutscheine und Hilfspakete bekommen. In Schottland und Wales sollte die Unterstützung fortgesetzt werden, in England wollte die Regierung die Maßnahme mit Beginn der Schulferien einstellen. Nach Rashfords Brief wurden die Forderungen nach einer Fortsetzung jedoch immer lauter. Schließlich verkündete die Regierung, dass 1,3 Millionen betroffene Kinder auch in den sechswöchigen Sommerferien kostenloses Schulessen erhalten.

"Ich weiß gar nicht, was ich sagen soll", schrieb Rashford am Dienstag bei Twitter. "Da seht ihr, was wir erreichen können, wenn wir uns zusammentun, das ist England im Jahr 2020." Sein Klub Manchester United lobte Rashford für dessen Engagement. "Ein Held. Eine Inspiration. Einer von uns. Wir sind so stolz auf dich", twitterte der englische Fußball-Rekordmeister. (APA/dpa, red, 16.6.2020)