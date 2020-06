Geht es nach der EU-Kommission, soll "Stopp Corona" künftig mit Apps anderer EU-Staaten Daten austauschen können. Foto: APA

Europaweit haben sich Staaten dazu entschieden, im Alleingang Apps zu starten, die gegen die Verbreitung des Coronavirus helfen sollen. "Stopp Corona" gehörte zu den ersten, nun ist auch die deutsche Corona-Warn-App verfügbar. Sollte nun im Sommer mit der Öffnung der Grenzen wieder regulär gereist werden, müssen die Programme miteinander kommunizieren können – sonst müssten Nutzer die App des jeweiligen Landes ausfindig machen und nutzen.

Grenzenlose Apps

Die EU-Kommission will daher ein Gesetz für grenzenlose Apps einführen. Um eine sogenannte Interoperabilität sicherzustellen, haben sich die Mitgliedsstaaten auf einige technische Spezifikationen geeinigt und legen sie in einem Dokument dar. Konkret sollen die einzelnen Apps über eine gemeinsame Serverinfrastruktur der Mitglieder miteinander kommunizieren. Die Bedingung: Ein dezentraler Ansatz, bei dem Daten zu Kontakten lokal auf dem Smartphone gespeichert werden. Wann die Vorgaben erfüllt werden müssen, ist unklar. Auch fehlen Details.

Wie "netzpolitik.org" berichtet, moniert etwa der Kryptographie-Experte Serge Vaudenay, dass Apps laut den Plänen speichern sollen, in welchen Ländern Nutzer waren – demnach müssten aber Standortdaten gesammelt werden. Das verstößt gegen die Nutzungsbedingungen der Schnittstelle von Google und Apple, die zahlreiche Hürden bei ihren Betriebssystemen richtet. So erlaubt etwa iOS normalerweise keine automatisierte Speicherung eines Kontakts via Bluetooth, bei Android gibt es Probleme mit Energiesparmodi mancher Hersteller.

Frankreich setzt auf zentralisierte Speicherung

Auch bleibt offen, wie mit Frankreich vorgegangen wird: Das Land setzt nämlich auf eine zentralisierte Datenspeicherung, Behörden können also auf die Kontakte von Personen, die als infiziert gemeldet werden, selbst nachverfolgen. Einen Plan, wie hier ein datenschutzfreundlicher Austausch erfolgen soll, gibt es noch nicht. (red, 16.6.2020)